Teşkilat dizisi büyük ses getirecek

TRT 1 ekranlarında etkileyici fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken “Teşkilat” dizisi başlıyor.

TRT 1 Teşkilat dizisi sayfasına girdiğimizde dizi hakkında çok güzel bir açıklama bulunuyor. Bizim en çok dikkatimizi çeken açıklama ise şu oldu.

“Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile ‘Teşkilat’ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. ”

Evet yukarıdaki açıklamaya göre dizi tarihinde ilk defa bu tarzda bir dizi yapımı olacak.

Teşkilat dizisi yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın bulunuyor. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yer almaktadır.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

Teşkilat dizisi ilk bölüm tarihi

Yayin Tarihi: İlk Bölüm Pazar – 20.00