Tekirdağ’a geldim, Nereye gitmeliyim?

Tekirdağ önemli bölümde yer alır. Marmara Denizi ile sınırı bulunur. 18. yüzyıl zamanında Tekirdağ ismi yerine Tekfur ismi kullanılırdı.

Tekfur isminin anlamı ise taç taşıyıcısı olarak bilinir. Ayçiçek en önemli tarım ürünüdür. Her sene yaz aylarında birçok Ayçiçek tarlaları görürsünüz. Tekirdağ’a özgü çene çarpan çorbası, kelle paça çorbası ve Tekirdağ köftesi vardır. Bu nefis yemeklerin tadına bakmadan geri dönmeyin.

Tekirdağ Gezilecek Yerler

Tekirdağ’ın çeşitli gezilecek yerler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

1. Rakoczi müzesi: Sahile çok yakındır. Eski ve tarihi olan bu bina günümüzde halen kullanıma açıktır. Macar Kralının yaşadığı ev olduğu bilinir. Giriş ücretlidir. Müzeye girdiğinizde sizi görevli karşılar. Müze görevlisi, tarihi binayı gezdirir ve sizlere rehberlik eder. Görülmeye değer bir tarihi yapıdır.

2. Namık Kemal evi: Namık Kemalin hayatını geçirdiği evdir. Namık Kemale ait birçok eserler bu binada sergilenir. 1993 yılında müze haline getirilip, halka açılmıştır. Müze yılın her günü açık olmayabilir, önceden teyit ettikten sonra görmeye gidebilirsiniz.

3. Umurbey şarapları: Şarap sevenlerin uğrak noktasıdır. Şarapların tadına bakabilir ve satın alabilirsiniz. Şaraplar hakkında bilgi vermek için personeller bulunur. Gezi turlarına katılarak şarabı yerinde görmek mümkündür.

4. Tekirdağ arkeoloji ve etnografya müzesi: Tekirdağ merkez de yer alır. Girişi ücretsizdir. Tekirdağ da yer alan birçok tarihi eserler ve kalıntıların sergilendiği bir binadır. Bu müze yılın her zamanı açıktır. Arkeolojiye ilgi duyanların uğramadan geçmeyeceği bir yerdir.

5. Rüstem paşa cami: Sadrazam Rüstem Paşa tarafında yaptırılan bu eser, Mimar Sinan’ın eserlerinden bir tanesidir. Namık Kemal evinin yan tarafında yer alır.

Tekirdağ Nerede?

Marmara Bölgesinde yer alır. İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne komşularıdır. Tekirdağ, İstanbul ile arasında 144 km bulunur. Ulaşım kolaydır. Otobüs seferleri ve tren seferleri gibi birçok alternatif ulaşım yolu vardır.

Tekirdağ Ne Zaman Gidilmeli?

Tekirdağ Bölgesinde hem Akdeniz iklimi hem de karasal iklim görülür. Bu nedenler yazları kurak geçerken, kışları ise soğuk ve rüzgarlıdır. Dört mevsim kendisine has doğası olduğu için, yılın her ayında gitmek idealdir.

Tekirdağ Nerede Kalınır?

Marmara Denizine kıyısı olduğu için sıralı birçok konaklama alternatifi bulunur. Sahil kenarı boyunca çeşitli oteller, pansiyonlar ve apart oteller vardır. Her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan bu konaklama yerlerinin doluluk oranı fazladır. Tekirdağ’a gitmeden önce rezervasyon yaptırınız.

Tekirdağ Gece Hayatı

Bar, meyhane, gece kulüpleri ile yaz döneminde eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Turizm gelişme, birçok farklı tarzlarda yeni yerler açılmasına ön ayak olmuştur. Canlı müziğin tadına varacağınız, gençlerin uğrak noktası mekanlar vardır. Bunlardan bir kaçı; cities bar, garaj pub, aheste cafe & bardır.