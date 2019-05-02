T ile başlayan ünlüler

uzun zamandır teknoloji üzerine konular yazıyoruz. Arada sırada teknoloji harici sorular gelip cevaplandırdığımız olmuştur. Fakat bu sefer gelen soru bizi oldukça şaşırtmıştır. Bir ziyaretçimiz T ile başlayan ünlü isimlerini mail olarak istemiştir. Biz bu ziyaretçimize mail olarak attık. Attığımız mailde bulunan T ile başlayan ünlü isimlerini sitemize eklemek istedik.
Yukarıdaki isimlerin yeterli olacağını düşünüyoruz. Büyük ihtimal T ile başlayan ünlü listesini isim,şehir oynamak isteyenler bilmek ister diye düşünüyoruz.