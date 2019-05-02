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T ile başlayan ünlüler

tarafından 2 Mayıs 2019 Tarihinde eklendi

uzun zamandır teknoloji üzerine konular yazıyoruz. Arada sırada teknoloji harici sorular gelip cevaplandırdığımız olmuştur. Fakat bu sefer gelen soru bizi oldukça şaşırtmıştır. Bir ziyaretçimiz T ile başlayan ünlü isimlerini mail olarak istemiştir. Biz bu ziyaretçimize mail olarak attık. Attığımız mailde bulunan T ile başlayan ünlü isimlerini sitemize eklemek istedik.

  • Tolgahan Sayışman
  • Tolga Sala
  • Tayanç Ayaydın
  • Tarık Akan
  • Türkan Şoray
  • Turabi Çamkıran
  • Tolga Çevik
  • Taner Ertürkler
  • Türkü Turan
  • Tuğba Altıntop
  • Taha Özer
  • Taner Birsel
  • Türker İnanoğlu
  • Tümuçin Esen
  • Teoman
  • Tarkan Tevetoğlu
  • Tülin Şahin
  • Timur Acar
  • Tarık Mengüç
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Turgay Tanülkü
  • Tuğçe Kazaz

Yukarıdaki isimlerin yeterli olacağını düşünüyoruz. Büyük ihtimal T ile başlayan ünlü listesini isim,şehir oynamak isteyenler bilmek ister diye düşünüyoruz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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