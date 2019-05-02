T ile başlayan ünlüler

uzun zamandır teknoloji üzerine konular yazıyoruz. Arada sırada teknoloji harici sorular gelip cevaplandırdığımız olmuştur. Fakat bu sefer gelen soru bizi oldukça şaşırtmıştır. Bir ziyaretçimiz T ile başlayan ünlü isimlerini mail olarak istemiştir. Biz bu ziyaretçimize mail olarak attık. Attığımız mailde bulunan T ile başlayan ünlü isimlerini sitemize eklemek istedik.

Tolgahan Sayışman

Tolga Sala

Tayanç Ayaydın

Tarık Akan

Türkan Şoray

Turabi Çamkıran

Tolga Çevik

Taner Ertürkler

Türkü Turan

Tuğba Altıntop

Taha Özer

Taner Birsel

Türker İnanoğlu

Tümuçin Esen

Teoman

Tarkan Tevetoğlu

Tülin Şahin

Timur Acar

Tarık Mengüç

Tarık Ünlüoğlu

Turgay Tanülkü

Tuğçe Kazaz

Yukarıdaki isimlerin yeterli olacağını düşünüyoruz. Büyük ihtimal T ile başlayan ünlü listesini isim,şehir oynamak isteyenler bilmek ister diye düşünüyoruz.