Stranger Things dizisinin 2 başrol oyuncusunun son hali şaşırtıyor

Stranger Things dizisi Netflix platformunda büyük ilgi ile izlenmektedir.

İlk bölüm 15 Temmuz 2016 günü yayınlanmıştı. Dizinin başrolünde oynayan çocuk oyuncular aradan geçen zaman sonrasında yetişkin oldular. İsterseniz son hallerine kısaca bakalım.

Eleven / Millie Bobby Brown

Dizinin başrol oyuncusu olan 11, üstün yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekti.

11 karakterini canlandıran Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumludur. Dizi başladığında 12 yaşındaydı. Şimdi ise 19 yaşına doğru ilerliyor. İnanılmaz değişimi resimlerden belli oluyor. Resmi instagram hesabında 47 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Mike / Finn Wolfhard

Mike karakterini canlandıran Finn Wolfhard, 23 Aralık 2002 doğumludur. Dizide içine kapalı bir çocuğu oynuyor ve 11’e aşık oluyor. Sadece Stranger Things değil, The 100 dizisini izlediyseniz kendisini göreceksiniz. Ayrıca Supernaturel dizisinde de Jordie Pinsky karakterini canlandırdı.

Stranger Things 4.sezon yayın tarihi belli oldu. Daha önce yazmış olduğumuz yayın tarihini öğrenmek için buraya tıklayınız.