Netflix açıkladı: Stranger Things 4.sezon geliyor

Sadece Netflix platformunda olan Stranger Things dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren milyonlarca kişi tarafından çok sevildi. İlk bölüm yayınlandıktan sonra uzun bir süre Netflix’te üst sıralarda yerini almıştı. Stranger Things 3.sezon ile kendisinden bekleneni yaptıktan sonra 4.sezon sabırsızlıkla bekleniyordu.

Netflix resmi Twitter hesabı beklenen haberi verdi. Stranger Things 4.sezon ilk kısım 27 Mayıs 2022 tarihinde gösterime girecek. 2.kısım ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyicileri ile buluşacak. Stranger Things dizisinin başrolündeki güzel oyuncu 4.sezon ile 18 yaşına girdi.

19 Şubat 2004 doğumlu olan başarılı oyuncu İspanya Malaga doğumludur. Bu kadar ünlü olmasının en büyük nedeni ise Netflix’in Stranger Things dizisinde başrol oyunculuğu vermesi ile başladı.