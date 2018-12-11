Gelen bir soruda ziyaretçimiz Sports TV kablo TV’de kaçıncı kanalda olduğuna dair bilgi istemiştir.

Sports TV kanalı birçok spor dallarını yayınladığı için oldukça popüler olmuştur.

Sports TV Kablo TV’de 245.kanaldan yayın yapmaktadır.

HD yayını var mı diye soruyorsanız kablo TV resmi internet sitesine baktığımızda Sports TV’nin HD yayının olmadığını görüyoruz.

Kablo TV yayını kullanıyorsanız ve Sports TV kanalını bulamıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp tekrardan açınız. Otomatik olarak güncelleme yaparak kanalları yenileyecektir. Arada sırada uydu alıcınızı kapatıp açmanızı öneriyoruz.

Not: Bizlere sormak istediğiniz her türlü soru için mail adresimizi kullanabilir yada yorum yazarak gönderebilirsiniz. Cevapları hem yayınlıyor ve soruyu gönderen kişiye mail atarak haberdar olmasını sağlamaktayız.