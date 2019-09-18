Sivas Gezi rehberi

Sivas, “Soğuğu sert, insanı mert” olan bir “Yiğido” memleketidir. Tarihe beşiklik yapan bu şehir tarihi mimarisi ile turistlerin uğrak noktalarından biridir.

Sivas Nerede?

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Sivas, yüz ölçümü olarak gayet büyüktür. Büyükşehir olmaya aday olan bu ilin on altı tane ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca Sivas’ın Giresun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Tokat, Kayseri, Malatya, Yozgat ve Kahramanmaraş illerine de sınırı vardır.

Sivas Ne Zaman Gidilmedi?

Sivas, kış mevsiminde karı ve kayağı sevenler için uğrak noktasıdır. Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile yerli, yabancı turistleri ağırlamaktadır. Sivas’a kışın gitmeye karar verdiyseniz kalın giyinmeniz, eldivenlerinizi unutmamanız gerekir. Sivas’a eğer ilkbahar ve sonbahar da ise serin havada rahatlıkla gezme imkanınız vardır. Yaz mevsiminde ise karasal iklimin etkisi ile bir çok ile göre serindir. Ancak küresel ısınmanın etkisi ile daha çok baharda gezerseniz zevk alırsınız.

Sivas Gezilecek Yerler

Tarih yolculuğuna çıkmak isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir şehirdir. Şehrin bir çok yerinde tarihin motiflerini yansıtan mimariyi görmeniz mümkündür.

1. Sivas’taki Kutsal Dini Ve Tarihi Yerler: Buruciye ve Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, Sivas Ulu Cami, Kale Cami, Meydan Cami, Divriği Ulu Cami, Meydan Cami, Abdulvahabi Gazi Türbesi ve Cami, İzzettin Keykavus Türbesi, Ahi Emir Ahmed Türbesi, Kadı Burhaneddin Türbesi, Şeyh Çoban Türbesi, Güdük Minare, Çeltik Baba Türbesi.

2. Doğa ve Parklar: Gökpınar Gölü, Sızır Şelalesi, Şuğul Vadisi, Tödürge Gölü, Hafik Gölü, Paşa Fabrikası Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı, Aksu Parkı, Yıldız Dağı Kış Sporları Kayak Merkezi, 24 Haziran Öğretmenler Parkı, Kardeşler Tabiat Parkı.

3. Konaklar: İnönü Konağı, Susamışlar Konağı, Abdiağa Konağı.

4. Kervansaray ve Hanlar: Alacahan Kervansarayı, Behram Paşa Hanı, Tarihi Subaşı Hanı, Çorapçı Hanı, Tarihi Taşhan Çarşısı.

5. Müzeler: Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Sivas Arkeoloji Müzesi, Yukarı Tekke Şehitlik Mezarlığı ve Müzesi

Ayrıca Sivas Kalesi, Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi, Mustafa Kemal Atatürk Anıtı, Eğri Köprü, Kesik Köprü ve kent meydanında bulunan tarihi binaları ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir şehirdir.

Sivas Nerede Kalınır?

Sivas, gelen yerli ve yabancı turistlere kalma noktasında birçok seçenek sunmaktadır. Devletin imkanları olan Öğretmen evi, DSİ misafirhanesi, Demir yolları misafirhanesi, Sultan Şehir Lisesi Uygulama Oteli uygun bütçe düşünenler için ilk seçeneklerdir. Ayrıca şehirde bulunan Büyük Otel, Sivas Selçuklu Alaadin Hotel, Ramada By Wyndham Sivas, Sivas Termal Hotel Spa, The Green Park Hotel Sivas tercih edilecek otellerdendir.

Sivas Gece Hayatı

Sivas da gece hayatı çok aktif olmamakla beraber genelde cafelerde geçer. Bundan başka sayıca az da olsa bar, pavyon gibi yerlerde bulunmaktadır. Buralarda ise gece eğlencesi sabaha kadar devam eder.