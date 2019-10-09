Şirince Gezi Rehberi

Ülkemizin en şirin, en güzel köylerinden biridir Şirince. Bu nedenle akıllarda direkt Şirince nerede sorusu belirir.

Şirince Nerede?

Şirince İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan yeşillikler içinde ismi gibi şirin bir köydür. Eski adı Kırkınca olarak da bilinen Şirince eskiden Çirkince olarak biliniyordu. Bu şirin köye yerel halkın Çirkince demesinin sebebinin turistler tarafından keşfedilip doğal güzelliklerinin bozulmasını önlemek için olduğu bilinir.

Bu turistik köy 2012 Maya Takvimi kıyamet söylemleri nedeniyle 21 Aralık 2012 tarihinde dünya gündemine oturmayı da başarmıştı. Böylece dünyada da şirince nerede sorusu merak unsuru olup turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.

Şirince Gezilecek Yerler

Şirince köyü hem yüz ölçümü hem de nüfus olarak oldukça küçük bir köy olmasına karşın gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunmaktadır.

Zamanda yolculuk yaptığınızı düşündürecek nostaljik sokakları, kendine has kaldırım ve sokakları gezilip görülmeye değer. Şirince ‘de gezilecek yerler şu şekilde sıralanabilir;

Nesin Matematik Köyü; Aziz Nesin’in vasiyetini yerine getirmek amacıyla oğlu Ali Nesin ve Sevan Nişanyan tarafından kurulan Matematik Köyü matematiği sevmeyen yeni neslin matematiğe ısınmasını amaçlayarak maddi hiçbir beklenti içine girmeden inşa edilmiştir.

Aziz John Baptist Kilisesi; Köyün güney yamacında bulunan bu kilisenin inşası yeni tamamlanmıştır. Uzun yıllar ziyarete kapalı olan Aziz John Baptist Kilisesi geçtiğimiz yıllarda restore edilerek ziyarete açılmıştır.

Hodri Meydan Kulesi; Bu yapının da mimarı Nesin Matematik Köyü’nün olduğu gibi Sevan Nişanyan. Bu taş yapı 12 metre uzunluğunda ve Nişanyan Evleri’nin bulunduğu arazinin içinde yer almaktadır. Kulenin en üst katı seyir terası olarak hizmet vermektedir. Ücretsiz bu terastan faydalanabilir, eşsiz yeşil manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Efes Antik Kenti; Antik Kent içinde yer alan en ünlü yapı Celus Kütüphanesidir, bu kütüphane M.S 106 yılında yapılmıştır. Nike Heykeli de en çok bilinen tarihi yapılar arasındadır. Bu heykel mitolojide Zafer Tanrıçası olarak bilinir.

Meryem Ana Evi; Burası Meryem Ana ve Aziz John’un yaşadığı kilisedir. Küçük ağaçların altında bulunan bu kilisede gezip çıktıktan sonra mum ile dilek dileyebileceğiniz bir alan da bulunuyor, diğer bir seçenek olarak da dilek dileyip bez veya ip bağlayabileceğiniz bir yer de mevcut.

Yedi Uyurlar Mağarası; Yedi uyurlar da Efes Antik Kenti yakınlarında bulunur ve gidip görülmesi gereken yerlerden biridir. Yedi Uyurlar efsanesini hemen hemen herkes duymuştur bu efsaneye ev sahipliği yapan mağara sadece İzmir’de bulunmuyor. Dünyada 33 tane Yedi Uyurların bulunduğu düşünülen yerler bulunuyor.

Bunların dışında Şirince’de Mürver şurubunu tadabilir, kumda yapılan kahveleri içebilir, Efes’te serbest paraşüt atlaması yapabilir, yeşillikler içinde at binme keyfine varabilir ve meşhur meyve şaraplarından tadabilirsiniz.

Şirince Ne zaman Gidilmedi?

Şirince Akdeniz iklimine sahiptir. Dar sokakları ve taş evleri sayesinde yazın bile gezerken ılık bir rüzgarla serinleyebilirsiniz. 4 mevsim farklı bir tat alabileceğiniz şirince ne zaman gidilmedi sorusuna bizim cevabımız yaz mevsimi olacaktır.

Şirince Nerede Kalınır?

Şirince Köyünde birçok konaklama seçeneği bulunur, nerede kalınır sorusuna verilebilecek en güzel cevaplar ise Zeytinli Konak Hotel, Doğa Pansiyon, Güllü Konak, Mystic Konak otelleridir.

Şirince Gece Hayatı

Şirince tam anlamıyla sakin bir tatil isteyenlerin aradığı adrestir. Şirince’de hayat 22:00’da durur, küçük pazarlar kapanır, yerli halkın evlerinin ışıkları bile söner diyebiliriz. Şirince’de gece hayatı yok diyebiliriz.