Sade ve öz anlatım: Otel ile Motel arasındaki farklar

Bu yazımızda sizlere Otel ile Motel arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Otel kavramını ülkemizde oldukça yaygındır. Fakat Motel kavramı ise ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. Daha doğrusu motel tarzı konaklama hizmeti çok nadir gözükmektedir.

Otel: Belli bir ücret karşılığında konaklama, yemek hizmeti,sosyal tesisleri v.s. her yönden donanımlı olan işletmelerdir. Oteller verdikleri hizmetlere göre fiyatları değişmektedir.

Motel: Uzun yola gidenlerin konakladığı, genel olarak yabancı filmlerde de gördüğümüz yol kenarına inşa edilmiş olan konaklama yerleridir. Yolculuğuna çıkanlara yemek ve kalacak yer temin edilme başlıca ana hedefidir.

Bu arada Hostel diye bir kavram bulunmaktadır. Hostel, otelden daha ucuz ve daha düşük standartlara sahip olan konaklama yerleridir. Odalar genellikle 3 ile 9 arasında olmaktadır. Çift katlı ranza ve ortak banyo kullanımı vermektedir.