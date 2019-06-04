Saçlarım çok dökülüyor! Dökülmeyi azaltmak için ne yapmalı?

Günümüzde saç dökülmesi çağımızın en büyük sorunu olarak karşımıza çıkmakta. Doktorlar günde 100 telin dökülmesini normal karşılar. Saç dökülmesi hemen hemen herkesin başına gelebilecek bir problem. Bu problemin çözümü için günden güne farklı yollar denenmekte ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir. İşte 10 basit yöntem aşağıda verilmekte.

1.Şampuan Kullanımını Azaltın

Kullandığınız şampuanların içinde bilinmeyen kimyasal maddeler bulunur. Bu yüzden saçlarınızın yıpranmasına, kırılmasına ve dökülmesine sebep olur. Saçlarınızı çok yıkamaktan ve şampuanı çok kullanmaktan kaçınmalı ve kullanırken de miktarı azaltmalısınız.

2.Zeytinyağı ve Bal Karışımı

Bazı saç kürleri saçı besler, canlandırır ve hacim kazandırır. Hazırlayacağınız bu kür saçlarınızı besleyecek ve dökülmesinin önüne geçecektir. Zeytinyağı saçınızı olduğundan daha parlak gösterecektir. Kürü saçınıza yaptıktan sonra ince bir tarakla tarayınız. Ardından saçlarınızı bol su ile durulayın. Saçlarınızın iyi durulandığından emin olmalısınız.

3.Vitamin Takviyesi

Eczanelerde küçük tüpler içinde vitaminler bulunmakta. Bu vitaminleri alıp kullandığınız herhangi bir şampuanın içine dökünüz. Her kullanımda şampuanınızı çalkalamayı unutmayınız.

4.Sarımsak Özü

Sarımsak özünün saç için ne kadar faydalı olduğunu herkes bilir. Sarımsağın içinde bulunan allicin adlı madde sayesinde saçlar derinlemesine beslenir. Bu sayede saçların dökülmesi azalır. Sarımsak özlü şampuanlar satılmakta temin edebilirsiniz.

5.Saf Sabun Kullanabilirsiniz

Şampuan kullanmak yerine zeytinyağlı saf sabun kullanabilirsiniz. Saçlarınız sabuna alışmakta zorluk çekecektir fakat zamanla alışır. Biraz sabırlı olmalı ve devam etmelisiniz.

6.Isı ile Saçlarınızı Şekillendirmeyin

Saçlarınızın dikkat çekmesinden ve havalı gözükmesinden hoşlanıyor olabilirsiniz. Fakat sürekli ısıya maruz kalan saçlarınız kırılacak ve dökülecektir. Buna dikkat etmelisiniz.

7.Saçlarınızı Havalandırın

Özellikle tesettürlü kadınlar gün içinde saçlarını havalandırmak için vakit bulamaz. Bu yüzden saç dipleri güneş ışınları ve oksijeni bol miktarda almadığı için dökülmeler yoğunlaşır.

8.Badem Yağı

Badem yağı aktarlarda ve eczanelerde küçük tüpler içinde satışa sunuluyor. Badem yağı saçı güçlendirir ve canlılık verir. Badem yağını şampuanın içine dökebilir ya da az bir miktarda direkt saçınıza uygulayabilirsiniz.

9.Arada Bir Kestirin

Saçlarınızın hızlı uzaması ve dökülmenin önüne geçmek için saçlarınızı kuaförünüze arada bir kestirin. O zaman saçlarınız daha gür çıkacaktır.

10.Saçlarınızı Az Tarayın

Saçlarınızı ne kadar sık tarasanız o kadar çok dökülecektir. Bu yüzden saçlarınızı tarama sıklığını azaltmalısınız.