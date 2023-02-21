Riverdale 6.sezon geliyor

Netflix platformunda yayınlanan Riverdale dizisini duymayan yoktur. Riverdale dizisini 6.sezon bölümleri geliyor. Riverdale dizisi ilk olarak 26 Ocak 2017 yılında vizyona girmişti ve 13 bölümden oluştu. Riverdale konusunun Archie Comics’in karakterleri üzerine olan bir Amerikan genç, drama televizyon dizisidir. Genellikle genç yaştakilerin çok sevdiği bir dizidir.

Riverdale 6.sezon 21 Mart 2023 tarihinde Netflix’te vizyona girecektir.

1.sezon 13 bölüm

2.sezon 22 bölüm

3.sezon 22 bölüm

4.sezon 19.bölüm

5.sezon 19.bölümden oluşmaktadır. Uzun sezonlu ve bol bölümlü bir dizi arıyorsanız Riverdale dizisi size göre diyebiliriz. Bizde Riverdale dizisine başlamak isteriyoruz fakat internette çok fazla yanıltıcı yorum bulunuyor. Diziyi izleyen ve geniş açıdan bize yorum yazacak bir okuyucumuz varsa yorum olarak yazarsa çok memnun oluruz.