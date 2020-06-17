PowerPoint Kullanarak Bir Resmin Arka Planı Nasıl Kaldırılır?

Gelişen teknoloji sayesinde istenilen türde ilgi çekici resimler ve sunumlar tasarlamak artık çok kolay.

Mükemmel özellikte görsel oluşturmak için profesyonel bir tasarımcı olmaya veya bunları yapması için tonlarca para dökmeye gerek yok. Fotoğraf ve videoları düzenlemek isteyen kullanıcılara birçok imkan sunan üstün bir araç var.

PowerPoint 1987’de Mac uygulaması olarak piyasa sürüldükten sonra çok geçmeden Office yazılım paketini destekleyeceğini düşündüğünden Microsoft tarafından satın alındı. Yazılımları sayesinde yıllardır sunum yapmak için en iyi yol olduğundan bugün ister deneyimli olsun ister acemi herkesin tercih ettiği ilk uygulamalardandır. Aynı zamanda online olarak ücretsiz sunum yapmaya izin vermesi de popüler olmasını sağlamaktadır. Pro versiyonuna kıyasen her ne kadar kısıtlı özelliklere sahip olsa da para ödemeden temel işler sorunsuz yapılmaktadır

PowerPoint Arka Plan

PowerPoint, slayt gösterileri hazırlamak veya resim düzenlemek isteyen kişilere yüz binlerce şablon ve arka plan önerisinde bulunmaktadır. Hepsi de yüksek kaliteli .jpg biçiminde olan arka planlar tek slayt içinde ya da sunumun tamamına da uygulanabilir.

Onun bu kadar tercih edilmesini sağlayan diğer bir noktada hazırlanan sunum ve resimlerin tüm uygulamalarda kullanılmasıdır. Eğer sunumun gerçekleştirileceği araçta program yüklü değilse bile tüm dosyaları sorunsuzca açar. Bu programla var olan resimlerin arka planını kaldırmak ise birkaç adımla mümkün.

PowerPoint Arka Plan Kaldırma

PowerPoint, resimlerin arka planını kaldırmak ya da tek bir görüntüyü ön plana çıkarmak gibi özelliklere sahiptir. Bu işlemin yapılacağı alternatif programların pahalı olmasına karşılık çok daha makul fiyatlar sunmaktadır.

Resimden arka plan kaldırma işlemi için;

“Ekle” kısmından değişiklik yapmak istenen fotoğraf açılır.

“Biçim” sekmesinden “Arka Planı Kaldır”a tıklanır.

Bu noktada program resimde arka plan olarak düşündüğü alanları otomatik seçer.

Bu seçimi özelleştirmek için “Tutulacak Alanları İşaretle” seçilir.

Fotoğrafta silinecek yerler manuel olarak seçilir.

Eğer ilk başta istenilen gibi olmazsa bu adımı birkaç defa tekrarlamak mümkün.

Resmin son halinden memnu kalındığında “Değişiklikleri Koru” yazan sekmeye tıklanır.