Netflix Ragnarok dizisi yeni sezonu yakında

Dizi ve film platformu olarak şüphesiz Netflix oldukça büyük ilgi görmektedir.

2020 yılı içerisinde çekilen Ragnarok dizisi 6 bölümden oluşuyor.

Ragnarok dizisi Thor’u anlatmaktadır. Thor karakterini canlandıran kişi David Stakston’dur. Dizi ilk olarak 31 Ocak 2020’de gösterime girdi. Norveç dizilerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir dizidir. Dizi ilk bölümlerde oldukça durağan geçiyor fakat sonraki bölümlerde gizem arttıkça ilginiz daha fazla olacaktır.

Ragnarok ikinci sezon ne zaman gelecek sorusuna net olarak bir cevap bulamadık. Fakat Netflix uygulamasında Ragnarok dizisine girdiğimiz zaman afiş resminin altında şu bildiri var.

“Müjde: Yeni bir sezon yakında yayında”

Tür: Fantastik, Drama

Yazar: Adam Price

Yönetmen: Mogens Hagedorn

Başrol: David Stakston Jonas Strand Gravli Herman Tømmeraas Theresa Frostad Eggesbø Emma Bones Henriette Steenstrup Gísli Örn Garðarsson

Ek bilgi: Netflix’de Vikings dizisinin yeni sezon bölümleri komple eklendi. Uzun zamandır yeni bölümleri ne zaman gelecek soruları geliyordu. Bu arada son sezonu olacağı konuşulmaktadır.