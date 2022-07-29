Netflix duyurdu: The Walking Dead 11.sezon geliyor

The Walking Dead dizisi ilk bölümü 31 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmıştı. Aradan geçen 12 yıldır popülerliğini kaybetmeden yoluna devam eden bu dizisinin 11.yeni sezon bölümlerin geleceği duyuruldu.

Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. The Walking Dead dizisi zombi filmlerinin başı ve en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diziye başlayan kişiler sezonu tamamlamadan rahat edemiyor. Her bölüm sürekli olarak aksiyon ve heyecan ile sizi zirvede tutmaktadır.

İlk sezonu 31 Ekim 2010 tarihinde yayınlandı ve 6 bölüm olarak gösterime girdi. 2.sezon ise 16 Ekim 2011 tarihinde 13 bölüm ile gerçekleşti. 9.sezona kadar 9.sezon da dahil olmak üzere her sezon 16 bölüm olarak yayınlanmıştır. 10.sezonda ise 22 bölüm bulunmaktadır. 2021 Nisan ayında 10 sezon tamamlandıktan sonra yeni sezon bölümleri 1 seneden fazladır bekleniyordu. 11.sezon ise Netflix platformuna 22 Ağustos 2022 tarihinde gelecektir.