Netflix Casuslar Sanatı ile çıtasını iyice yükseltti

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Netflix platformunda dizi ve film izlemekten sıkıldıysanız size güzel bir önerimiz olacaktır. Casuslar Sanatı dizi belgeseli Netflix’de geçen hafta yayınlanmaya başladı. İstihbarat, ajanlık, casuslukta kullanılan gizli silahlara ve başka ülkelerde yaşanan casusluk olaylarına karşı ilgi duyuyorsanız izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Dizi belgeselin şu an 1.sezonu Netflix’de bulunuyor. 1.sezon 8 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm 35-39 dakika aralığında değişmektedir.

Biz ilk 5 bölümü soluksuz izledik. Özellikle geçmiş yıllarda yaşanan ajanlık belgelerinin gösterilmesi ise ayrı bir güzellik katmaktadır. Geçmiş zamandaki olayların görsel kanıtları olmadığı zaman canlandırmalarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. 2021 yılı içerisinde Netflix çok başarılı hamleler yapmaya devam ediyor.

Dizi belgeseli izleyenlerden yorumlar bekliyoruz. Bizi etkileyen sahne ise polonyum maddesinin kullanılması oldu.