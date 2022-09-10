Netflix Black dizisi yorumları

Netflix uygulamasında gezerken karşımıza Black dizisi çıktı. Kore dizilerini çok sevdiğimiz için izleme ihtiyacı duyduk. Tabi sadece kore dizisi olduğu için değil. Konusu gereği de oldukça dikkatimizi çekmeyi başardı. Şu ana kadar 3 bölüm seyrettik. Bu 3 bölüm hakkında yorumlarımızı yazmak istedik.

Black dizisi konusu nedir?

Bir kız var ve bu kız yakın zamanda ölecek kişileri görebilme yeteneğine sahiptir. Ölecek kişilerin arkasında gölgeler görüyor. Eğer gölgeye dokunursa nasıl öleceğini bile görebiliyor. Çocukluğundan beridir gölgeler görmekten psikolojik olarak yorulduğu için güneş gözlüğü takıyor. Gözlük sayesinde gölgeleri göremiyor. Bir dedektif bu kızın yeteneği fark ediyor ve kızla beraber ölüm olaylarını engellemek istiyor.

Dedektif ile kız beraber çalışmaya başlıyor. Bir AVM’de rehin olayını önceden görüyor ve engellemek için uğraşıyor. Engellediklerini sandıklarında ise maalesef rehine krizinde dedektif rehin oluyor ve öldürülüyor. Yeteneği olan kız kendini suçlu bularak öldürmek istiyor. Fakat ölen dedektif tekrardan ayağa kalkıyor ve kimseyi tanımıyor.

Elimizden geldiği kadar konuyu kısa tutmaya çalıştık. Her bölüm ortalama olarak 1 saat civarında sürmektedir. Film tadında bir dizi izliyorsunuz. 1.bölümü bitirdiğinizde ise tam aradığım dizi bu diyorsunuz. Fakat 2.bölüm’den itibaren piyasada birden fazla Azrail meleklerini gördüğünüzde ilk bölümdeki heyecan kalmamaya başlıyor. Bu sefer diziyi tekrardan çözmeye çalışıyorsunuz. Bakalım bu diziye devam edeceğiz ve sizlere ileri ki zamanlarda yorumlarımızı yazacağız.