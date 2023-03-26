Netflix Biz kimden kaçıyorduk anne yorumları

Bugün Netflix uygulamasında gezerken karşımıza “Biz kimden kaçıyorduk anne ” dizisi çıktı. Fragmanını izledikten sonra gizemli bir konusu olduğunu gördük. Bismillah diyerek birinci bölümü izlemeye başladık. Bu yazımızda elimizden geldiği kadar Biz kimden kaçıyorduk anne dizisi hakkında yorumlar yazacağız.

1.bölüm yorumu: Anne ve kız sürekli olarak otellerde kalmayı tercih ediyor. Kaldığı otelin resepsiyonu Anne’yi arıyor ve polis sizi sizi sordu dedikten sonra apar topar hemen otelden ayrılıyor. Kalacakları otellerde bölgenin en lüks olmasına dikkat ediyor. Anne ve kız ortamda fazla dikkat çekmeden gizemli bir hayat yaşamayı tercih etmeye çalışıyor. Kızını sürekli olarak ortamdan yalnızlaştırarak kendi başlarına hayat yaşıyorlar. Dizinin ilk dakikalarında muhteşem derecede bir gizem katılıyor.

1.bölüm’de kafalarda birçok soru oluşuyor. Polislerden neden kaçtıkları çok merak ediliyor. Yeni kaldıkları otelde ortamda dikkat çekmeden yaşamak istiyorlar fakat en lüks otelde kalacakları 1 aylık parayı peşin vererek dikkatleri neden üzerine çektiler? Ayrıca Anne, kızına çocuk kıyafetleri neden giydiriyor? Yetişkin kızı olmasına rağmen çocuk kıyafeti giydirerek normal olarak zaten dikkatleri üzerine çekiyor. Sonuç olarak ilk bölümden anladığımız kişi Anne’nin psikolojik sorunlu olması geldi. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak göreceğiz.

Sonuç olarak ilk bölümü izlediğinizde etkileniyorsunuz..

2.bölümü izledikten sonra yorumumuzu ekleyeceğiz.Çok bekletmeden ikinci bölümü izledik. Yine güzel bir otelde kaldılar. Otel doktoru sapık çıktı ve kızına sarktı. Tabi anne bu durumu öğrendikten sonra gerekeni yaptı. Annemiz 2.bölüm’de 2 ceset bıraktı.