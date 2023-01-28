Ne oldu da bu hale geldi: Thor Aşk ve Gök Gürültüsü yorumları

Thor Aşk ve Gök Gürültüsü filmi sinemalarda vizyona girdiğinde bir türlü gidememiştik. Thor’un önceki filmlerini hep sinemada izlemişken bu filmi de sinema ortamında izlemek nasip olmadı. Fakat gidemediğimize de çok üzülmedik.

Thor Aşk ve Gök Gürültüsü filmi vizyondan çıktıktan sonra çok kısa süre içerisinde Disney Plus platformuna geldi. İşte fırsat bu dedik ve izledik. Aman Allah’ım Thor karakterini ne hale getirmişler?

Önceki filmlerde hep Thor’un bir ağırlığı vardı. Fakat bu filmde bu ağırlık tamamen üzerinden atılmış ve stand-up havasına geçiş yapılmış. Düşünün 2011 yılında Thor filmi çıktı ve ilk filmi ile rekorlar kırdı. İkinci serisi Thor: Karanlık Dünya 2013’de çıktı ve çok beğenildi. 2017 yılında Thor: Ragnarok çıktı beğenildi. Bu 3’lü serisinin arkasından çok büyük beklenti ile filmi izledik.

Filmin konusunu anlamadık bile. Lafı fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyoruz. Maalesef çoğu zaman telefonda youtube short videoları izlemekle geçti.