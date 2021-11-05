Mesajlaşırken ekran görüntüsü almayı engelleme

Akıllı telefonlarda en çok kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram uygulamasıdır. Artık kimse normal SMS göndermeyi tercih etmiyor.

Telegram uygulaması, WhatsApp’a göre çok fazla farklı özellikleri bünyesınde barındırmaktadır. Örnek vermek gerekirse birisi ile mesajlaşırken ekran görüntüsü alınmak istediğinde uygulama izin vermiyor. Her türlü yöntemi deneseniz de ekran görüntüsünü alamıyorsunuz.

Telegram uygulamasını kullananların birçoğu bu özelliği bilmiyor. Elimizden geldiği kadar sizlere anlatmak istiyoruz.

İlk olarak Telegram uygulamasını açınız

Mesajlaşacağınız kişiye tıklayınız.

En üstte resmine bir kere tıklayınız.

Açılan ekranda sağ tarafta üç nokta üst üste sekmesini göreceksiniz.

Buraya bastığınızda aşağıdaki gibi ekran ile karşılaşacaksınız.

Gizli sohbet başlat dediğinizde mesajlaşma ekranı açılacaktır. Artık yazdığınız mesajların ekran görüntüsü alınmayacaktır.

Ayrıca mesajlar sizin ayarladığınız bir süre sonra otomatik olarak silinecektir. Yani siz silmeyi unuttuğunuz zaman Telegram uygulaması kendi kendine silmeye başlayacaktır. Bu sayede herhangi bir kanıt kalmayacaktır.

Otomatik mesaj silme süresini ayarlamak için mesajlaştığınız kişinin fotoğrafına tıkladığınızda yok etme zamanı ayarla sekmesini göreceksiniz. Size ekran görüntüsü eklemek isterdik fakat ekran görüntüsünü almaya izin vermiyor.