Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hakkında final yapacak söylentileri çıkmıştı.

Dizinin bitmemesi için bizde birkaç yazı yazdık ama etki etmedi tabiki. Gel gelelim sosyal medyada çıkan haberlerde 1 Mayıs 2018 günü biteceği söyleniyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölüm fragmanı final olarak yayınlandı. Dizinin takipçileri YouTube’da yayınlanan bu fragmanın altında şikayetlerini dile getiriyor.

Tabi şimdi çıkan haberlere göre Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yeni bir kanalda devam edeceği konuşuluyor. İnşallah böyle olur ve bu kadar güzel ve masraf yapılmış olan dizi boşa gitmemiş olur diyoruz. Bu dizinin karşıt grubu ise kesinlikle yeni bir kanalda başlamıyacağı yönünde algı oluşturuyor. Beklemekten başka bir çare bulunmuyor.

Sizlerin görüşlerini bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)