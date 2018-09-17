Mavi Balinalar Hakkında Bilinmeyenler

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Dünya tarihinde bilinen en büyük hayvan olarak tanınan mavi balinalar pek çok farklı özelliği ile de ön plana çıkmaktadır. 30 metreyi aşan ve 150 tonun üzerinde kilolara çıkabilen mavi balinaların diğer özellikleri;

Yaşam Alanı

Diğer adı gök balina olan mavi balinalar denizlerde ve okyanuslarda yaşayan bir memelidir. Arktik Okyanus’u dışında tüm deniz ve okyanuslarda yaşadığı bilinmektedir. Yaşamlarını sürü içerisinde sürdürmeyi tercih etmeyen mavi balinalar yalnız yaşamakta ya da anneler yavrularıyla görülmektedir.

Yaşam Süreci

Yaklaşık olarak 2-3 yılda bir gebe kalan dişi balinalar için gebelik süreci bir yıl kadar olup balinalar her doğumlarında bir yavru dünyaya getirir. Yaşam sürelerinin ise uzun olduğu ve bunun 80 yılı bulabildiği belirlenmiştir.

Fiziksel Yapısı

Mavi balina olarak anılsalar da renkleri mavi ve gridir. Baş bölgesi diğer kısımlarına göre daha büyük ve uzundur. İki soluk deliğine sahiptir ve soluk verme esnasında oluşan basınçla 5-10 metre yüksekliğine su püskürtebilir. Üç çeşit yüzgece sahiptir. Bunlar sırt yüzgeci, göğüs yüzgeci ve kuyruk yüzgecidir. Sırt yüzgeçleri 30 cm kadar olabilmektedir. Göğüs yüzgeçleri 3 metre gibi bir boya sahip olup gri renklidir. Kuyruk yüzgeci ise 7 metreyi aşabilir.

Besinleri

Mavi balinaların besin kaynağı, yaklaşık 1-2 cm boylarında bir plankton çeşidi olan krilllerdir. Kriller sürü halinde yaşadıklarından balinalar tonlarca krilli aynı anda avlamış olur ve besin ihtiyacını karşılar.

Diğer Özellikleri

– Kalplerinin ağırlığı yaklaşık 450 kiloya kadar çıkabilmektedir.

– Akciğer kapasitesi 5000 litre kadardır.

– Doğduklarında yaklaşık 2 tonluk bir ağırlığa sahip olup günde 400 litre kadar süt tüketir. 8 ay boyunca ortalama 20 tonluk bir ağırlığa sahip oluncaya dek süt tüketmeye devam eder.

– Ortalama hızları 20 kilometre iken genç balinalar 40-50 kilometrelik hızlara ulaşabilirler.

– Bilinen en yüksek ikinci sesin sahibi olan mavi balinaların ses düzeyi 150-180 desibel aralığındadır.

– Mavi balinanın dili üzerinde ortalama 50 insanın durabileceği bir büyüklüğe sahiptir.

– Sahip olduğu en büyük damar olan aort damarında minik bir bebeğin emekleyebileceği belirtilmiştir.