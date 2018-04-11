Kral Penguenlerin Özellikleri Nelerdir?

Penguen familyasının en büyük ikinci büyük türü olan Kral penguenlerin bilimsel adı Aptenodytes patagonicusdur. Penguen familyasının en büyük ikinci türü olan bu büyük kuşlar vücutlarının dik duruşu, uzun gövdeleri, canlı renkleri ile tanınmışlardır.

Yaşam alanları Antartika ve soğuk sert iklime sahip adalardır. Kutup bilim adamları, Kral penguenlerin sayısının Antartika kıtasında 2004 den bu yana 3 milyona ulaştığını tahmin etmektedir.

Kral Penguenlerin Fiziksel Özellikleri

Yetişkin bir kral penguen ortalama 85-95 cm uzunluğunda olup 10-12 kg arasındadır. Dişileri erkeklerine göre ortalama 2 kg daha hafif gelmektedir. Kral penguenlerin ayırt edici özellikleri ince ve uzun bir gagaya sahip olmalarıdır. Ayrıca burun ve kulak kısımlarındaki dikkat çekici turuncu renk tüylere sahip olmasıdır. Ortalama 10 yaşlarına kadar yaşayabilirler.

Kral Penguenlerin Davranış Özellikleri

Kral penguenler Antartika kıtasındaki diğer küçük familyagilleri gibi uçamazlar. Ancak çok uzun süre dalabilir ve çok iyi yüzebilirler. Yetişkin bir Kral penguen 300 m derine kadar dalabildiği gibi ekstrem bir durum karşısında bu derinliği 500 m kadar arttırabilir. Kral penguenler oldukça sosyal olup, büyük koloniler halinde yaşayıp avlanırlar. Besin kaynakları; kriller, küçük balıklar ve mürekkep balıklarıdır. Karada düşmanları olmayan Kral penguenlerin suda katil balina ve leopar foklar düşmanlarıdır.

Kral Penguenlerin Üremesi

Kral penguenler tek eşli olup, her çiftin birbirini bulması için özel ve farklı sesi vardır. Erkek Kral penguen dişisini davet etmek için herkesten farklı bir sesle ıslık çalar ve olabildiğince boynunu yukarı kaldırıp uzatır. Daveti kabul eden dişi erkek Kral penguenin yanına gelirse birbirlerine kanat ve gagalarıyla sarılırlar. Üç yılda iki kez üreyip, her yıl bir yavru üretme özelliğine sahiptirler. Tek bir yumurta 14-15 aylık bir döngüde üretilebilir. Yumurta döşeme işlemi ilk yılın Kasım ve Mart ayları arasında herhangi bir dönemde gerçekleşebilir. Yumurtlama döneminde yumurta herhangi bir ebeveynin ayaklarının dibine yerleştirilir. Midesinin altında yumurtayı toplayan ebeveyn Kral penguenden dişi olan kuluçkada ise tekrar denize döner ve beslenmelerini sağlar. Erkek ebeveyn beklemeye devam eder. Bu değişim 54 gün sürer. Sonraki 310 günlük dönemde yem toplama ve beslenme 3-6 aylık bir dönemde sürebilir. Genç Kral penguenin üreme yetisi kazanmasıyla birlikte bağımsızlığı başlar.

Kral Penguenlerin Korunması

Ekolojistlere göre, Kral penguenlerde nesli tükenmekte olan türler arasındadır. Bu türün korunması için özellikle kaçak avcılıkla mücadele yapılmakta. Son yıllarda da büyük oranda başarı sağlanmaktadır.

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