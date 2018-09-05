Komodo Ejderi Nedir?

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Komodo ejderi, Asya kıtasında yaşamını sürdüren yırtıcı bir kertenkele türüdür. Günümüzde sadece Endonezya’da bulunan Komodo,Flores, Rinca, Gili Motang ve Padar adalarında bulunur.

Tüm dünyaya adını duyurmuş bu kertenkelenin ismi Komodo Adası’ndan gelmiştir. Dünyanın en tehlikeli yırtıcıları arasında yerini almış bu sürüngenin boyu yetişkinliğinde 3 metreye kadar ulaşabilir. Ortalama ağırlığı 70 kilogram olsa da bu ağırlığın üzerine çıkan Komodo ejderleri de vardır.

Nerede Ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Yapılan araştırmalar sonucu bu yırtıcının 4 milyon yıl önce Avustralya topraklarında da gözlemlendiği ortaya çıkmış olsa da günümüzde yalnızca Endonezya adalarında yaşamını sürdürüyor. İlk olarak 1910 yılında İngilizler tarafından keşfedilmiş ve soyunun tükenmekte olduğu anlaşılınca koruma altına alınmıştır. Komodo ejderlerinin korunması günümüzde Endonezya yasalarında da yerini koruyor.

Komodo Ejderi Nasıl Ürer?

Tüm sürüngenlerde olduğu gibi Komodo ejderi de yumurtlayarak ürer. Tek seferde yaklaşık olarak 20 adet yumurtlayabilen Komodo ejderinin yumurtlama zamanı Mayıs ve Ağustos aylarıdır. Yaklaşık olarak 30-35 yıl ömre sahiptir.

Komodo Ejderi Nasıl Beslenir?

Alışılmışın dışında bir avlanma tekniğine sahip bu sürüngen, irili ufaklı tüm canlıların potansiyel avcısıdır. Kendinden boyut olarak çok daha büyük canlılara karşı çeşitli saldırı mekanizmaları geliştirmiştir. Örneğin ağzında 38 farklı bakteri türü bulunur. Komodo ejderi avlanırken avını önce yaralar. Avının yarasına ağzında bulunan bakterileri bulaştırır. Avının enfeksiyon kapmasını sağlayarak 3 -5 gün içerisinde ölmesi sağlar. Sonrasında avını takip ederek ziyafet çeker. Büyüklü küçüklü her canlı için bir hayati bir tehlike oluşturur. Bunlar arasında filler ve aslanlar da yer almaktadır.

Komodo Ejderi İnsanlara Saldırır mı?

Dünya üzerinde insan yiyen sayılı canlılar arasında olan yerini korur durumdadır. Kayıtlı verilere göre 1974 ile 2012 yılları arasında toplam 24 kez insanlara saldırmış, 5 olay ölümle sonuçlanmıştır. Bunun dışında, Komodo Ejderleri hakkında belgesel çekmek için Endonezya’ya gelen Discovery Channel ekibinden bir kişiye saldırarak bir bacağını koparmış, sonrasında bu kişinin diğer ekip arkadaşları tarafından yarı otomatik tüfekle vurularak öldürülmek zorunda kalınmıştır.