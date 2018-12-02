Klavye’de Derece veya Açı işareti ( ° ) nasıl yapılır?

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Klavye’de Derece ( ° ) işareti nasıl yapılır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Hayatımızın içinde çok fazla derece işaretini kullanmıyoruz fakat yinede ihtiyacı olan olabilir diye Klavye’de Derece ( ° ) işareti kısayolunu eklemek istedik.
Tabi derece işareti ( ° ) açı olarakta kullanılmaktadır.
En basit yöntemi klavye tuşlarını kullanarak yapmaktır. Diğer yöntem karışık olduğu için pek kimse tercih etmiyor fakat biz yinede ekledik.
ALT + 248 tuşlarını kullanarak derece ve açı işareti ( ° ) sembolünü ortaya çıkartabilirsiniz.
Ayrıca Başlat>Tüm Programlar>Donatılar >Sistem Araçları>Karakter Eşlem adımlarını takip ederek simgeyi çıkartabilirsiniz.
Simgenin Unicode’u U+00B0 şeklindedir.