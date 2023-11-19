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Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü youtube’da diğer bölümleri nerede?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Kasım 2023
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TRT’nin dijital platformu olan tabii’de çok güzel bir dizi yayınlandı. Tarih dizilerini sevenler için çok güzel bir haberimiz vardır. Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğunu anlatan bu dizi gerçekten sizi hayran bırakacaktır. Alışıla gelmiş tarih dizilerinde binlerce kat daha kaliteli olduğunu ilk dakikalarından itibaren anlayacaksınız.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü dizisi toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Dizinin yapımcısı Kemal Tekten ve yönetmeni Kamil Aydın’dır. İlk bölüm 7 Mayıs 2023 günü yayınlandı.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü dizisini izlemek isterseniz ilk bölüm youtube’da mevcuttur. Diğer bölümleri izlemek istiyorsanız tabii uygulamasını indiriniz ve ücretsiz olarak üye olmanız yeterli olacaktır. Bu dizi ve daha birçok diziyi bu uygulamadan izleyebilirsiniz.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü ikinci sezon gelip gelmeyeceği konusunda internete baktığımızda da pek fazla bilgi bulamadık. Kendi yorumumuzu katmak istedik. Diziyi izleyen pişman olmayacaktır. Sonuna kadar tebrikleri hak etmektedir.

  • Miraç Sözer Fatih Sultan Mehmed .
  • Emre Başer II. Murad
  • Murat Garipoğlu Akşemseddin
  • Hakan Vanlı Çandarlı Halil Paşa
  • Larissa Lara Türközer Mara Hatun
  • Wilma Elles Jeni Hatun Şehzade Alaaddin’in annesi.
  • Zeynep Eronat Valide Âmine Şah Sultan  (Şehzade Mehmet ve Şehzade Alaaddin’in babaannesi.)
  • Zeynep Köse Hüma Hatun Sultan Murad’ın eşi ve Şehzade Mehmed’in annesi.
  • Hakan Örge Zağanos Paşa 1- Şehzade Mehmed’in lalası.
  • Ali Nuri Türkoğlu Şehâbeddin Paşa 1- II. Murad’ın paşası.
  • Fatih Yılmaz Stefan Brankovic 1- Sırp kralının oğlu ve Mara Hatun’un erkek kardeşi.
  • Ahmet Can Nurman Şehzade Alaaddin 1-8 Sultan Murad ve Jeni Hatunun oğlu.
  • Sema Güler Bahar Kalfa 1- Harem Kalfası
  • Alara Eriç Nergis 1- Haremde cariye
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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Kasım 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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