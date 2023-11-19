Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü youtube’da diğer bölümleri nerede?

TRT’nin dijital platformu olan tabii’de çok güzel bir dizi yayınlandı. Tarih dizilerini sevenler için çok güzel bir haberimiz vardır. Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğunu anlatan bu dizi gerçekten sizi hayran bırakacaktır. Alışıla gelmiş tarih dizilerinde binlerce kat daha kaliteli olduğunu ilk dakikalarından itibaren anlayacaksınız.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü dizisi toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Dizinin yapımcısı Kemal Tekten ve yönetmeni Kamil Aydın’dır. İlk bölüm 7 Mayıs 2023 günü yayınlandı.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü dizisini izlemek isterseniz ilk bölüm youtube’da mevcuttur. Diğer bölümleri izlemek istiyorsanız tabii uygulamasını indiriniz ve ücretsiz olarak üye olmanız yeterli olacaktır. Bu dizi ve daha birçok diziyi bu uygulamadan izleyebilirsiniz.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü ikinci sezon gelip gelmeyeceği konusunda internete baktığımızda da pek fazla bilgi bulamadık. Kendi yorumumuzu katmak istedik. Diziyi izleyen pişman olmayacaktır. Sonuna kadar tebrikleri hak etmektedir.