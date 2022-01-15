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Kimler Jako almalı ya da almamalı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ocak 2022
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Jako Papağan almayı düşünüyorsanız sizlere birkaç yorumumuz olacak. İlk olarak Jako bakımı, kesinlikle muhabbet kuşları gibi değildir. Yemini ya da suyunu vereyim kafeste izlerim diyorsanız yanılırsınız. Jako papağanları çok fazla ilgi istemektedir. Tıpkı bir bebek gibi sizden ilgi istemektedir. Biz kısa sürede edindiğimiz tecrübeye göre elimizden geleni sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

Kimler Jako papağanı almamalı?

  • İlk olarak evden 24 saatten fazla ayrı kalıyorsanız,
  • Papağanlar sabahları erken saatte uyandıkları için kahvaltısını veremeyecekler, (Kahvaltısında yumurta sarısı, domates, salatalık v.s. v.s. gerektiğini unutmayalım.)
  • Kuşların tüyleri, kepekleri ve yemek artıklarını toplamaya vakti ya da sabrı olmayanların,
  • Günlük suyunu değiştiremeyecekler,

Uzun lafın kısası her papağan gibi Jako papağanları evde bir birey olarak düşünün. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığınız zaman hem sizin bütçenize hem de papağana eziyet etmiş olursunuz.

Sorumluluk almaya hazır olduğunuzda bir Jako sahiplenin. Youtube’da konuşan birçok fenomen jako bulunmaktadır. Konuştukları için sizleri çok etkilemektedir. Çok konuşan Jako’lara olan ilginin çok fazla olduğunu unutmayınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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