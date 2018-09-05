Kılçık Batması Nasıl Çıkarılır?

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Boğaza kılçık batması bazen balık sevenleri balık yemekten soğutmaktadır. Boğaza kılçık batması sorunu devamında başka problemler de getirebilir.

Ancak balık çok sağlıklı ve omega 3 açısından oldukça etkili bir yiyecektir. Hamsi gibi balıkların kılçığı küçüktür. Ancak palamut istavrit gibi kılçığı büyük balıklar yerken oldukça dikkatli olunmalıdır. Kılçık için balık yemekten de vazgeçmeyiniz. Sadece balık yerken daha dikkatli olmayı deneyebilirsiniz. Balığı temizlerken biraz daha özenli olabilirsiniz.

Boğaza Kılçık Batması Neler Sebep Olur?

Balık kılçıkları boğazda en çok görülen yabancı cisimlerden biridir. Balık kılçıkları röntgen sayesinde boğazda rahatlıkla görünebilir. Ancak ince kılçıklar daha zor görülmektedir. Boğaza batan kılçık çıkarılmadığı zaman daha alttaki organlara derinlere doğru ilerleyebilir. Bu ilerleme sonucunda en fazla görülen rahatsızlıklar boyun apsesi, ana atardamar yırtılması, akciğerde iltihap oluşmasıdır. Boğaza kılçık batması durumunda ise kılçık bademciklere, dil köküne, dil kökü kanalı ile akciğerlerde oluşan boşluğa takılabilir. Nadir olsa da yemek borusunun üzerine takılabilir. Kılçık batması durumunda kişinin boğaz ağrısı, boğazda batma sorunu, gıcıklanma ve akabinde öksürük, ağrı ile birlikte yutkunma zorluğu görülebilir.

Boğaza Kılçık Batmasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Boğaza kılçık batması durumunda ilk önce su içiniz ve kılçığı yerinden çıkarmaya çalışınız. Bu şekilde çözüm bulamazsanız taze bir ekmeğin içini çiğneyerek yavaş yavaş yutun. Ekmeğe yapışan kılçığın çıkması gerekir. Bazı durumlarda zeytinyağı içenler yumuşaması ve kaydırması özelliği ile kılçıktan kurtulabilmektedir. Bir başka yöntem ise macun kıvamındaki balı kaşıkla yutmaktır. Bala yapışan kılçık olduğu yerden çıkıp mideye gidecektir. ( Şeker hastası Ancak buda çözüm olmadıysa bu gibi durumlarda derhal sağlık kuruluşuna gidilmesi ve kılçığın çıkarttırılması gerekmektedir.

Boğaza kılçık batması durumunda kişinin boğazındaki kılçık görülebiliyorsa hasta uyutulmadan ve anesteziye gerek kalmadan bir takım aletler aracılığı ile çıkarılabilir. Ancak öğüren hastalarda bu şekilde kılçığın çıkarılması zor olmaktadır. Bu sebeple anestezik yöntem veya sprey yardımı alınarak kılçık çıkarılabilir. Tüm bunlar bile yetersiz kalıyorsa narkoz uygulamasına başvurulur. Narkoz verilerek kılçık çıkartılır. Kılçık yemek borusuna batmış ise bilgisayar ile tomografi çekilerek önce yeri belirlenir. Daha sonra gene narkoz altında kılçık çıkarılması işlemi yapılır. Kılçıktan kurtulduktan sonra olduğu bölgeyi tahriş ettiği için sanki hala orada kılçık varmış gibi hissedebilirsiniz ya da acı ve ağrı devam edebilir. Bu sebeple tedaviden sonra sıcak bir şeyler içmeniz boğazınızı yumuşatmanız faydalı olacaktır. Doktorunuzun tavsiyelerine uymanız iyi olacaktır.