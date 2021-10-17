Kesin bilgi geldi: Stranger Things 4.sezon tarihi açıklandı

2019 yılında Netflix’te gösterime giren Stranger Things dizisi ilk sezonu milyonlarca kişi tarafından izlendi ve hemen arkasında 2. ve 3.sezon bölümleri geldi.

Dizinin fanatikleri uzun zamandır Stranger Things 4.sezon ne zaman gelecek sorusunun yanıtını internette arıyordu. Web sitelerinde bir sürü bilgi var. Ama hiçbiri resmi bilgi olmadığı için tamamen tahmini tarihlerden ibaretti.

Netflix mobil uygulamasına girdiğimizde Stranger Things dizisini açtığımız aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi güzel bir bilgi ile karşılaştık.

Netflix platformu kendi sitesinde “Kesin bilgi: “Stranger Things 4, 2022’de yayında” duyurusu yaptı.

Dizinin başrol oyuncusu 11 karakterini canlandıran kişi Millie Bobby Brown

Diziyi ilk izlediğinizde başrolde bir çocuk olduğunu görünce acaba diye yaklaşıyorsunuz. Ama diziyi canlandıran 11 karakteri sandığınız gibi değil. 2016 yapımı olan Stranger Things dizisinde 11 karakteri 12 yaşındaydı.