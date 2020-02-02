Kediler Nasıl Fırçalanır?

Kedilerin temizliği hem kedi açısından hem de sahipleri açısından büyük öneme sahiptir.

Bu sebeple kedi sahipleri kedilerinin fırçalanması konusunda son derece titiz bir tavır takınmalıdırlar.

Kedilerin fırçalama işlemiyle beraber kan dolaşımını da hızlandırdığınız için daha sağlıklı ve son derece temiz bir yaşam sürmesine de yardımcı olursunuz.

Ayrıca kedinizi fırçalama aktivitesiyle ona karşı ilgili olduğunuzu belli edecek ve onun mutlu olmasına da katkıda bulunacaksınız. Bir kedinin bakımına ne kadar özen gösterirseniz o kedi de o kadar mutlu olacaktır. Bunun karşılığını da size olan sevecenliği olacak.

Kedinizin fırçalama işlemi tüylerinin uzunluğuna göre değişmektedir.

Bu detaylardan şu şekilde bahsedebiliriz:

Kısa tüylü kedilerin fırçalama işlemi

Orta ve uzun tüylere sahip kedilerin fırçalama işlemi

Tüysüz kedilerin fırçalama işlemi

Kısa Tüylü Kedilerin Fırçalama İşlemi

Bu tüylere sahip kedilerin fırçalanma işlemi haftada bir kez yapılmalıdır. Bu işlemi yaparken kısa dişli kauçuk fırça kullanmanızı öneririz. Bu fırçayla başlangıç olarak kedinizin cildine daireler çizerek masaj yapmalısınız. Bu işlemi yavaş yavaş yaparak kedinizin rahatlamasına yardımcı olun. Bu şekilde baştan kuyruğunun ucuna kadar masaj yapılmasına özen gösterin. Son olarak fırçalama işlemine bir kadife kumaş kullanarak tüylerini silme hareketiyle son verin.

Orta ve Uzun Tüylere Sahip Kedilerin Fırçalama İşlemi

Orta ve zayıf tüylere sahip bir kediye sahipseniz haftada iki kez, uzun ve kalın tüylü bir kediye sahipseniz haftada üç kez fırçalama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Kısa dişli bir fırça kullanılarak yapılan bu işlemler kedinizin tüylerini ters yöne fırçalamanız ile başlayacak. Kedinin kuyruk sokumundan başlayıp yanaklarındaki tüylere kadar tabaka halinde kaldırılmasıyla devam edecek olan bu işlem iki tur yapılarak son bulacak.

Daha sonra kullanacağımız tarağı kedimizin tüylerinin içine sokarak yukarı doğru tarayacağız. Son olarak yumuşak bir fırça yardımıyla tüyler üzerinden bir kere daha geçiyoruz.

Tüysüz Kedilerde Fırçalama İşlemi

Tüysüz kediler için fırçalama işlemi haftada bir kez mutlaka yapılmalıdır. Fırçalama işlemi için küçük yuvarlak uçlu bir fırça tercih etmelisiniz. Ayrıca yağ nötralize eden bir şampuan ve ıslak beze ihtiyacınız var. İşlemi gerçekleştirmeye öncelikle fırça yardımıyla masaj yaparak başlayın. Daha sonra kedinizi şampuan ile yıkamalısınız. Ardından yumuşak bir havluyla yavaş hareketlerle kurulamanız gerekecek. Son işlem olarak da alkol içermeyen nemlendirici bir bez kullanarak silme işlemini tamamlayınız.