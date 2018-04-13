Kaliforniya Kondoru Nasıl Bir Canlıdır?

Yeni Dünya akbabaları (Cathartidae) familyasının yırtıcı kuş türü üyelerinden biri olan Kaliforniya kondoru (Gymnogyps californianus), uçlarında öne çıkıntı yapan parmakların olduğu geniş ve çok uzun kanatlara sahiptir. Tüyleri büyük ölçüde siyah olmakla birlikte, kanatlarının altlarına doğru bakıldıkça üçgen şeklinde beyazlıklar görülür. Boynunda ufak, kabarık ve siyah yaka tüyü bulunan bu canlıların baş ve boyunları pembedir.

Kaliforniya Kondorunun Yaşam Tarzı

Tepelerde ve düzlüklerde yuva yapmadan yaşayan Kaliforniya kondoru, büyük ağaçların kovuklarına ya da mağaraların zemin tarafına yumurta bırakır. 1 yumurta için yaklaşık 60 gün kuluçkaya yatan bu hayvanların yavrusu ancak 180 gün sonra tüylenir. Çoğu zaman büyük hayvanların leşleriyle beslenen Kaliforniya kondoru avını ararken kanatları düz bir şekilde süzülerek ya da kanatlarını hafifçe yükselterek uçar. Tıslama ve hırıldamaların dışında sessiz olan bu canlılar havada fazlasıyla sabittirler.

Yırtıcı Kuş Türü: Kondor

Destek amacıyla kullanıldığında ideal fakat av öldürmekte pek yararı dokunmayan olağandışı irilikte ve ağırlıkta ayakları diğer akbabalarla ortak bir özellikleridir. Hafifçe perdeli olan ayaklarını yere inerken ileriye doğru uzatan Kaliforniya kondoru bu sayede parmak ve perdelerini hava freni gibi kullanır. Av açısında şanslı olduğu zamanlarda neredeyse tekrar uçamayacak kadar çok yiyen bu hayvanlar geniş kursaklarını tıka basa doyurur.

Üreme Hayatı

Büyük ve uzun süre yaşayabilen çoğu kuş gibi sakin bir üreme hayatına sahip Kaliforniya kondoru, normalde iki yılda bir kere çiftleştikten sonra sadece bir yumurta bırakır. Ebeveynler yumurtadan çıkan yavrularına karşı oldukça özenli davranırlar. Yavru, altı aylık olana kadar ebeveynlerini terk etmez ve en az bir altı ay daha onların yanında kalır. Yetişkinliğe erişmesi neredeyse altı yılı bulan yavru, sekiz yaşına kadar ise nadir de olsa çiftleşmeye başlar.

Durum Vahim

Besin zincirinin tepesinde bulunan Kaliforniya kondoru, tarım ilaçları ve türlü zehirleri taşıyan birçok hayvan yiyerek vücutlarında toksin biriktirir. Birikmiş toksin seviyesi kritik bir noktaya ulaştığında üreme bozukluklarına ya da ölümlere sebebiyet verir. Kondorların binli nüfuslardan neredeyse yok olmanın eşiğine gelmesindeki en büyük etmen bu tür zehirlenmelerdir.

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