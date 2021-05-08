Kaçak Yolcu filmi izleyenlerden yorumlar bekliyoruz

Netflix platformu son 1 senede oldukça büyük ilgi gördü. Yasaklar yüzünden evlerinde olanlar kendilerini film ve dizilere verdi.

Daha önce sizlere 22 Nisan 2021 günü Netflix’te vizyona girecek olan Kaçak Yolcu filminden bahsetmiştik. Konu olarak baktığımızda ilgi çekici duruyor. Mars’a gidecek 3 kişi uzaya gittikten sonra yanlışlıkla bir yer destek personeli bayılmış halde uzay gemisinde bulunuyor. Tabi uzay gemisi 3 kişilik tasarlandığı için 4 kişiyi kaldırmayacak seviyededir.

Yer destek personelinin bulunmasından sonra karbondioksit toplama cihazının bozulduğu fark edildi. Haliyle oksijen sorunu yaşayadıkları için gemiden bir kişinin gitmesi gerekiyor.

Konu olarak gerçekten başarılı bir senaryo yapılmış. Fakat dizinin bitişini pek beğenmedik. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz.

Kaçak Yolcu filmini izleyenlerden yorumlar bekliyoruz.