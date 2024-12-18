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Kabin bagajı film yorumları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Aralık 2024
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Netflix platformuna uzun zamandır böyle akıcı ve heyecanlı bir film gelmemişti. Kabin bagajı filmi nasıl diye internette arama yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Uzun zamandır sürekli aksiyon hissi ve filme sürekli bağlı kalma durumuna bayadır denk gelmiyorduk. 13 Aralık 2024 günü vizyona girdi ve uzun sürede zirvede kalacak gibi duruyor.

ABD yapımı olan filmde havaalanı özel güvenliğinde görev yapan bir çalışan, kendisini şefine kanıtlamak için olmaması gereken x-ray bölümüne geçmek istiyor. Profesyonel bir ekip sinir gazı yüklü bir çanta ile çalışanı tehdit ederek geçmek istiyor. Daha fazla anlatıp heyecanı kaçırtmakta istemiyoruz. Kabin bagajı film hatası olarak birkaç ufak detay var ama onu da görmezlikten gelmek kolay oluyor. Dizinin sonunda da kendisine güzel bir makam veriliyor.

 

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Aralık 2024
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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