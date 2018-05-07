İstanbul SOLOTÜRK gösterisi (12 Mayıs 2018)

SoloTürk tutkunlarına çok güzel bir haberimiz var. Gururumuz SoloTürk 12 Mayıs 2018 günü İstanbul’da gösteri yapacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu resmi internet sitesinde yapılan açıklamada “12 Mayıs 2018 Hava Harp Okulu’nda yapılacak Genç Kartallar Haftası faaliyetlerine tüm halkımız davetlidir”

Sadece SoloTürk gösterisi değil, konserler ile harika saatler sizi beklemektedir. Hava Harp Okulu resmi internet sitesinde duyurular bölümünde bu etkinliğe katılmak isteyenlerin form doldurması gerektiği yazmaktadır.

12 Mayıs İstanbul Solotürk gösterisi saat kaçta diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı 16:00‘dır.

Bu formu doldurmak isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir. Formu doldurduktan sonra uygun görülenlere mail yoluyla cevap verileceği yazılmaktadır. Bunun için doğru bir mail adresi girmeniz gerekiyor. Aksi takdirde size yapılan dönüşe ulaşamazsınız.

http://www.hho.edu.tr/Duyurular.aspx

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