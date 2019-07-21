Instagram Biyografi sözleri (Güncel ve Yeni sözler)

Bu yazımızda sizlere Instagram biyografi sözleri olan güzel cümleler eklemek istedik.

Sosyal medyasız bir hayat artık olmuyor. Her 10 akıllı telefonun 9’unda Instagram kurulmaktadır. Bu kadar popüler bir sosyal medyada fenomen olabilmek için normal kullanıcılardan farklı olmanız gerekmektedir.

En güzel Instagram biyografi sözleri ile sizin profilinize girenleri etkileyebilirsiniz.

Peki Instagram’da yazılar alt alta nasıl yazılır?

Instagram profilinizde yazınızı yazarken alt satıra geçme ihtiyacı normal olarak karşımıza çıkmaktadır. Enter tuşuna basarak alt satıra geçiliğ kaydediğinde görüntüleme sırasında yine yazdığınız yazı yan yana gözükecektir. Bunun için ufak bir ayar yapmanız gerekiyor.

İlk olarak bilgisayarınızdan Instagram oturumunuzu açınız.

Profili Düzenle butonuna basınız.

Açılan sayfada biyoğrafi yazacağınız yere girin ve alt satıra geçmek istediğiniz yerlere Shift+Enter tuşunu kullanınız.

İşleminizi kaydetmeniz yeterli olacaktır.

İşte En güzel Instagram Biyografi Sözleri

İnsanlara gerektği gibi değer vermeyei öğrendim. Fazlası Kalbe, Akla, ruha zarar verir.

İnsan yaptığı yanlışlarak değil, Yanlış insanlara yaptığı doğrulara ÜZÜLÜYOR..

Yazmış olduğumuz Instagram Biyografi sözleri internette en çok tercih edilenler arasında toplama yaptık.

Yıllar geçiyor yaralar değil….

Seni şifrem yapacaktım ama “Karakter yetersiz” diyor..(Teknoscrool.com olarak favorimiz)

Kısa hayatını, yanlış insanlarla doldurma!

Kimi sevdiysem gitti, Sen ayrıcalık yap ve gitme ne olur.

Benden başkası olmayacak. Kıskancım ben, o kadar!

Bu saatten sonra sende depremler olsa kasırgalar bile kopsa bende yaprak bile oynamaz.

İnce ruhlular için “Rüzgar özür dilese de dal kırıldı bir kere.”

Aşktan yana yaşadıklarımı bir bilseydin, halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun. Elif Şafak

Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmekten geçer. Brawn

Şu saatten sonra ben başkasını düşünerek yazarım, sen de üstüne alınarak okursun.

Eğer hala yalnızsan, Allah seni birilerinden koruyor demektir.

Gidenin arkasından nokta koy gelecek olanın ismi büyük harfle başlasın. J. Christophe

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, arkasından diğerleri de yanlış gider. C. Bruno

Gözyaşıyla yıkanan yüzden daha temiz bir yüz olamaz. William Shakespeare

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, arkasından diğerleri de yanlış gider. C. Bruno

Gözyaşıyla yıkanan yüzden daha temiz bir yüz olamaz. William Shakespeare

Hayat bazı insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. P. Coelho

Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler. J. Brown

Hiçbir şey insanoğlu kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz. Hölderlin

İnsanlar önce yok etmeye, daha sonra da yok ettiklerini yeniden sevmeye ve değer vermeye meraklıdırlar.

Kendini yalnız hisseden için her yer çöldür. Çehov

Küçük şeylere fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Eflatun

Mutluluğun tek çaresi, onu paylaşmaktır. Byron

Okyanusta ölmezsin ama gider bir kaşık sevdada boğulursun.

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! Che Guevara

Instagram Biyografi Sözleri 2019 – En Güzel Instagram Aşk Sözleri

Yanında kendimi rahat hissetmediğim biriyle atılacak tek bir adımım yok.

Yazdıklarımız veya paylaştığımız fotoğraflarda hepimiz mutlu hayatlar yaşıyoruz ama madalyonun öteki yüzünü bizden başka kimse bilmiyor.

Sıradan bir şey olup aklına gelmeyi isterdim.

Bir gel diyeni olmayınca şarkılara sığınıyor insan.

Kariyerinden önce bana nasıl davrandığını ve bana neler hissettirdiğini önemsiyorum.

Kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Size iyilik yapanlara bu görevleriymiş gibi davranmaktan vazgeçin ki karşınızdaki insan seve seve daha birçok şey yapsın.

Bazı şeyleri gözlerimle görmeme gerek yok; kalp gözüm yeterince görüyor zaten

Hayat ölmek için kısa ama bazı acıları yaşamak için çok fazla uzun.

Hangi şehirde veya hangi mutlulukların içinde olursan ol, başını yastığa koyduğunda kaçınılması imkansız şeylerle birlikte uyuyorsun.

Açık çay içerdi hep, demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş, Öyle derdi.

Kaç lisan bilirsen bil; terk edilmeyi, yüreğine tercüme edemeyeceksin.

Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer, halen sevebiliyor oluşuma âşık olurdun

Biraz seni özledim. Biraz sohbetini. Biraz sesini.

Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür.

Soğuk biri değilim. Gereksiz samimiyeti sevmiyorum.