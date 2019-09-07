İlginç bilgiler: Beynimiz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

İnsanlık tarihi boyunca vücudun en gizemli organı olan beyin hakkında bir sürü gerçek ortaya atılmıştır ancak bunların bir kısmı yanlış bilgilerdir.

1) Beynimizin Yalnızca Küçük Bir Kullanırız

Bradley Cooper “Limitsiz” filminde bize beynimizin sadece küçük bir bölümünü kullandığımız algısı yarattı. Ancak bu algı tamamen yanlış. Her an beynimizin farklı farklı alanları da olsa her parçasını kullanıyoruz.

2) Biz Uyurken Beynimizde Uyur

Uyumak için yattığımız zaman beynimiz çalışmaya ve beyin dalgaları üretmeye devam eder. Uyanık olduğumuz zaman beynimiz alfa ve beta dalgaları üretirken uykumuzda teta dalgaları üretir.

3) Beynimiz Yeteneklerimizi Etkiler

Beyindeki alanlar ile kişiliğimiz ve becerilerimiz arasında mükemmel bir ilişki olduğu gerçeği yanlış bir bilgidir. Nöroanatomik farklılıklar yeteneklerimize sandığımız kadar etki etmez.

4) Hayatımın Sonuna Kadar Beynimiz Aynı Boyutta Kalır

Yanlış. Doğduğumuz andan itibaren nasıl kilomuzda veya boyumuzda artış ve azalışlar meydana geliyorsa aynı şekilde beynimizin boyutu da değişime uğruyor. Beynimiz 40 yaşından sonra hücrelerinin kaybı ve küçülmesi sebebiyle her yıl yüzde 1 ile 2 oranında küçülür.

5) Beynimizin Boyutu Zekamızı Belirler

En sık karşılaşılan yanlış bilgilerden birisi daha. Zekamızı beynimizin boyutu değil nöronlar arası ilişkilerin kuvveti belirler.

6) Sağ – Sol Beyin Karmaşası

Kimilerinin sağ beynini kullandığı kimilerinin ise solu kullandığı bilgisi yanlış bir bilgidir. Evet, beynimizin farklı yarım küreleri farklı alanlarda daha kuvvetlidir ancak bu iki yarım küre birlikte çalışır ayrı ayrı değil.

7) Alkol Beyin Hücrelerini Öldürür

Ağır alkol kullanımının beyne zarar verdiği doğru bir bilgidir ancak bu beyin hücrelerini öldürerek olmaz beyin hücreleri arasındaki iletişim zarar görür.

8) Komadan Uyanmak Uykudan Uyanmak Gibidir

Televizyon dramaları sayesinde bu yanlış bilgiye inanmış haldeyiz. Uzun süren komadan kalkan kişi uykudan uyanmış gibi olamaz hatta rehabilitasyona ihtiyaç duyar çünkü beyin ve vücut uzun süre pasif haldedir.

9) Bulmaca Çözmek Beyni Geliştirir

Bulmacaların beyin gelişimine iyi geldiği yanlış bir bilgidir. Bulmacaların bilinçsel anlamda beyne katkı sağladığı kanıtlanmamıştır.

10) Beyin Gelişmeyi Bırakır

Belli bir yaştan sonra boyumuz uzamıyor olabilir ancak beynimiz asla gelişmeyi ve adaptasyona uğramayı bırakmaz.