İlginç bilgiler: Beynimiz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

İnsanlık tarihi boyunca vücudun en gizemli organı olan beyin hakkında bir sürü gerçek ortaya atılmıştır ancak bunların bir kısmı yanlış bilgilerdir.
1) Beynimizin Yalnızca Küçük Bir Kullanırız
Bradley Cooper “Limitsiz” filminde bize beynimizin sadece küçük bir bölümünü kullandığımız algısı yarattı. Ancak bu algı tamamen yanlış. Her an beynimizin farklı farklı alanları da olsa her parçasını kullanıyoruz.
2) Biz Uyurken Beynimizde Uyur
Uyumak için yattığımız zaman beynimiz çalışmaya ve beyin dalgaları üretmeye devam eder. Uyanık olduğumuz zaman beynimiz alfa ve beta dalgaları üretirken uykumuzda teta dalgaları üretir.
3) Beynimiz Yeteneklerimizi Etkiler
Beyindeki alanlar ile kişiliğimiz ve becerilerimiz arasında mükemmel bir ilişki olduğu gerçeği yanlış bir bilgidir. Nöroanatomik farklılıklar yeteneklerimize sandığımız kadar etki etmez.
4) Hayatımın Sonuna Kadar Beynimiz Aynı Boyutta Kalır
Yanlış. Doğduğumuz andan itibaren nasıl kilomuzda veya boyumuzda artış ve azalışlar meydana geliyorsa aynı şekilde beynimizin boyutu da değişime uğruyor. Beynimiz 40 yaşından sonra hücrelerinin kaybı ve küçülmesi sebebiyle her yıl yüzde 1 ile 2 oranında küçülür.
5) Beynimizin Boyutu Zekamızı Belirler
En sık karşılaşılan yanlış bilgilerden birisi daha. Zekamızı beynimizin boyutu değil nöronlar arası ilişkilerin kuvveti belirler.
6) Sağ – Sol Beyin Karmaşası
Kimilerinin sağ beynini kullandığı kimilerinin ise solu kullandığı bilgisi yanlış bir bilgidir. Evet, beynimizin farklı yarım küreleri farklı alanlarda daha kuvvetlidir ancak bu iki yarım küre birlikte çalışır ayrı ayrı değil.
7) Alkol Beyin Hücrelerini Öldürür
Ağır alkol kullanımının beyne zarar verdiği doğru bir bilgidir ancak bu beyin hücrelerini öldürerek olmaz beyin hücreleri arasındaki iletişim zarar görür.
8) Komadan Uyanmak Uykudan Uyanmak Gibidir
Televizyon dramaları sayesinde bu yanlış bilgiye inanmış haldeyiz. Uzun süren komadan kalkan kişi uykudan uyanmış gibi olamaz hatta rehabilitasyona ihtiyaç duyar çünkü beyin ve vücut uzun süre pasif haldedir.
9) Bulmaca Çözmek Beyni Geliştirir
Bulmacaların beyin gelişimine iyi geldiği yanlış bir bilgidir. Bulmacaların bilinçsel anlamda beyne katkı sağladığı kanıtlanmamıştır.
10) Beyin Gelişmeyi Bırakır
Belli bir yaştan sonra boyumuz uzamıyor olabilir ancak beynimiz asla gelişmeyi ve adaptasyona uğramayı bırakmaz.
İnsanlık tarihi boyunca vücudun en gizemli organı olan beyin hakkında bir sürü gerçek ortaya atılmıştır ancak bunların bir kısmı yanlış bilgilerdir. 1) Beynimizin Yalnızca Küçük Bir Kullanırız Bradley Cooper...
Casper’ın yeni modeli VIA S resmi olarak tanıtıldı. İkili kamera ve yapay zeka destekli olan bu modelde Android 9.0 Pie sürümü ile yüklü geliyor. Kısaca Casper VIA S teknik...
Eren isimli bir ziyaretçimiz aşağıdaki soruyu sormuştur. Soru: Ben oyunu kurdum ama girerken aynen şu çıkıyor: DirectX device creation error Your computer does not meet the minimum requirements for...
Teknoscrool © 2015 Bilim ve Teknoloji Haberleri