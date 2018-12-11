Hamilelikte Oruç Tutmanın Anne Adayına ve Bebeğe Etkileri

Ülkemizin yüksek oranda inançlı olması ile birlikte özellikle Ramazan aylarında gündem haline gelen favori sorulardan biri olan “Hamilelikte oruç tutulur mu?” ya da “Hamilelikte oruç tutmanın bebeğe bir zararı olur mu?” gibi sorular, tekrardan sorulmaya başlandı.

Özellikle hamilelik sürecinde olan anneleri ve çiftleri ilgilendiren bu soruya, doktor ve tıp bilimcilerin ne yorumda bulunduğuna gelin beraber bakalım.

Oruç Tutmanın Anneye Zararı

Bilindiği üzere oruç tutmak, vücuda alınan birkaç kalori ile tüm günü geçirmek üzerine olan bir ibadet türüdür ve bu ibadeti yerine getirmek için de sağlıklı olmak şarttır. Kimi zaman sağlıklı bireylerin dahi tutmakta zorlandığı oruç, anne adayları için iki kat önem arz ediyor. Hamileliği kesinleştikten sonra iki candan yükümlü olan anne bedeni, dolayısıyla iki kat kalori harcayacak ve bunun sonucunda iki kat daha fazla acıkacaktır. Kan şekerini dengelemek için kısa aralıklarla ufak öğünler halinde gün içerisinde atıştırmak zorunda olan hamileler, oruç tutması halinde bu eylemden uzak kalacak ve dolayısıyla kan şekerini dengeleyemeyerek hem bebek hem de kendi bedenleri için ciddi sorunlar teşkil edebilecek sıkıntılar doğuracaktır.

Oruç Tutmanın Bebeğe Zararları

Hamile annenin oruç tutmak istemesi, kendisine olacağı gibi bebeğe de ciddi zararlar verebilir. Hamile annenin bebeğin solunum hareketlerinin kısıtlanmaması ve hareketlerde zayıflık gelişmemesi için gün içerisinde sık sık sıvı tüketimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Oruç tutma sonucu saatlerce sıvı alımından uzak durmak, hamilelerde yapılan test istatistiklerine göre de bebek solunumunda ciddi sorunlar doğurabilecek potansiyele sahiptir. Bunun yanı sıra anne adayında artık iki adet mide bulunacağından daha fazla acıkacak, kendi bedeni dirençli olsa bile bebek embriyosu buna katlanamayabilir.

Hamilelikte Oruç Tutmak Doğumu Etkiler mi?

Hamilelik ve gebelik boyunca inancı kadarı oruç tutan anne adaylarında yapılan araştırmaya göre; hamileyken oruç tutan anne adayları, normal anne adaylarına göre erken doğum yapma oranı yüzde on daha fazladır. Bunun yanı sıra doğum sonrası bebekler üzerinde yapılan testler sonucu zeka ve beden sağlığında bir fark gözetlenmemiştir.