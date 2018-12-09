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Hamilelikte C Vitamini Tüketimi Hem Anne Hem Bebek İçin Önemli

tarafından 9 Aralık 2018 Tarihinde eklendi

insanın hayatının her döneminde çok önemli bir yere sahip. Hele bir de konu hamilelikse o zaman bu önem iki kat artıyor.

Çünkü kadın artık yalnızca kendinden değil, bebeğinin gelişiminden ve sağlığından da sorumlu. Elbette hamilelikte C vitamini tüketimi dışında hem anne hem de bebek için önem taşıyan pek çok vitamin var. Ama tartışmasız en önemlilerinden biri C vitamini. Peki, neden C vitamini hayatımızın her evresini, özelliklede hamilelik dönemini bu kadar etkiliyor.

C Vitamininin Vücuttaki Görevi

C vitamininin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı hem bir önlem hem bir tedavi aracı olduğu çoğu kişi tarafından bilinmekte. C vitamini askorbik asit içerir ve bu asit bir antioksidandır. Ayrıca C vitamininin kolajen üretimine sağladığı katkı onu vücudumuz için çok gerekli bir konuma getirir. Çünkü kolajen, vücudumuzda başta kemik olmak üzere pek çok organın ana yapısını oluşturur. Bu bağlamda C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken bağ dokularını tekrar yapar ve yaraların hızlı iyileşmesi için katkı sağlar.

Hamilelikte C Vitaminin Önemi

Hamilelik döneminde anne adaylarının hastalıklara karşı dikkatli olmaları gerekir. En ufak bir hastalık bebeği de yakından etkiler. C vitamini tüketimi, hem anneyi hem bebeği hastalıklara karşı korur. C vitaminin kan yapımına katkısı ve demir bağlamadaki işlevi çok önemlidir. Plasenta ile bebeğe geçen C vitamini. Bebeğin kan seviyesini yükseltirken, anneyi de gebeliğe bağlı anemiden korur. Yine plasenta ile bebeğe geçen C vitamini anne kadar bebeğinde dokularının, kaslarının ve kemiklerinin sağlıklı gelişmesine etki eder. Ayrıca kozmetik yanıyla anne adaylarının, hamilelik kaynaklı yaşayabilecekleri cilt çatlakları gibi sorunlar ile de mücadelelerine yardımcı olur.

Günlük C Vitamini İhtiyacı

Günlük C vitamini ihtiyacı hamile kadının yaşına kilosuna bağlı olarak değişim gösterebilir. Ancak genel olarak 85 mg günlük ihtiyacı karşılamak için yeterli olur. Vücutta fazla bulunan C vitamininin bir zararı olmaz. C vitamini suda çözünebildiği için vücutta depolanmayan bir yapıya sahiptir. İdrar yolu ile vücuttan atılacaktır. C vitamini hamilelik döneminde takip eden doktor tarafından vitamin olarak verilebileceği gibi bazı meyve ve sebzeler tüketerek de alınabilir.

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