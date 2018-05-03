Hafta sonu İstanbul’da Yapabileceğiniz 10 Değişik Aktivite

Hafta sonu ne yapacağını, nasıl vakit geçireceğini bilemeyenlerden misiniz? Sizlere hafta sonu tatilinizi keyiflendirecek, güzel vakit geçirmenizi sağlayacak 10 adet değişik öneri bulunuyor.

1-Sinema ve Televizyon Müzesi’ne Gidin.

Pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-18.00 açık olan bu müze Beyoğlu’nda Galatasaray Lisesi’nin yanındaki Yeni Camii Sokak’ta yer alıyor ve ziyaretçilerini bekliyor.

2-Galata Kulesi’ne Çıkın ve Manzarayı Seyredin

Galata Kulesi’ne çıkın ve manzaranın keyfini çıkartın. Giriş ücreti 10 lira olan kuleye çıkarken mutlaka fotoğraf makinenizi yanınıza alın. Böyle bir manzarayla her zaman karşılaşamayabilirsiniz.

3-Adalarda Bisiklet Turu Yapın

Atlayın vapura, alın bisikletinizi yanınıza ve adalarda bisiklet keyfinin tadını çıkarın. Bisikletiniz yoksa da üzülmeyin, adada bisiklet kiralayabileceğiniz yerlerde bulunmakta.

4-Botanik Parkı Ziyaret Edin

Özellikle doğaseverler için kesinlikle gidilmesi gereken bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Girişi ücretsiz olan bu park herkese hafta sonunda güzel vakit geçirmek için bir fırsat sunuyor.

5-İstanbul Oyuncak Müzesini Ziyaret Edin

İçeriğinde farklı farklı dönemlere ait çok farklı türde oyuncaklar barındıran müze ziyaretçilerini bekliyor. Zaman zaman farklı etkinliklerinde düzenlendiği müze hafta sonu güzel vakit geçirmek isteyenlere güzel bir seçenek sunuyor.

6-Miniatürk’ü Gezin

İçinde Türkiye ve Osmanlı dünyasına ait çok sayıda minyatür eserin bulunduğu bu parkta güzel vakit geçirebilir ayrıca tarih bilginizi genişletebilirsiniz.

7-Gülhane Parkı’nda Vakit Geçirin

Gülhane Parkı’na gidebilir ve eşsiz İstanbul manzarasını seyre dalarken çayınızı yudumlayabilirsiniz.

8-Panaroma 1453 Müzesi’ne Gidin

Müzede İstanbul’un Fethi panaromik bir şekilde anlatılıyor. Giriş ücreti ise sadece 7.5 TL. Özellikle küçük çocuğunuz varsa kesinlikle beraber gitmeli ve ikinci katta kapsülle Fetih’e doğru zaman içinde bir yolculuğa çıkmalı ve savaş anlarını adeta içindeymiş gibi yaşamalısınız.

9-Yedikule Hayvan Barınağı Ziyareti

Fatih belediyesinin yaptırdığı Yedikule hayvan barınağı kesinlikle şehrin en iyi yönetilen hayvan barınaklarından birisi konumunda. Hayvan sever bir insansanız hafta sonunda bu barınağa uğrayıp sevimli dostları ziyaret edebilir, mama verebilir hatta beraber ufak bir tura bile çıkabilirsiniz.

10-Belgrad Ormanı’nda Sabah Sporu

Hafta sonuna daha sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenlerin uğraması gereken yer ise Belgrad Ormanı. Güne güzel bir koşu yaparak ya da eğlenceli bir bisiklet turu yaparak başlayabilir, acıktığında ise yakınlarda ki Fatih Çeşmesi’ne gidip kahvaltını yapabilirsin. Vaktiniz varsa kahvaltının ardından çay, kahve keyfi yapabilir güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

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