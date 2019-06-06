İzlemekten büyük zevk aldığımız ve defalarca izlediğimiz halde sıkılmadan izlemeye devam ettiğimiz bu şahane seri ile ilgili Hababam Sınıfı serisinden bilmediğiniz 10 bilgiyi öğreneceğiz.

1.İlk Önce Tiyatroya Uyarlanmıştı

Rıfat Ilgaz sinemaya uyarlamadan önce tiyatro olarak izleyiciye sundu. Peki, bu uyarlamada kimler vardı biliyor musunuz? Metin Akpınar ve Zeki Alasya. İlk duyduğunuzda şaşırabilirsiniz ama sinemaya uyarlandığında bu isimler oynamamıştır.

2.Tarık Akan Ferit İsmi

Şuan Hababam sınıfı oyuncalarının hepsinin gönlümüzde yeri ayrıdır. Fakat Tarık Akan’ın yönetmenle olan ilgisi ayrı bir gönül bağı taşıyor. Ertem Eğilmez’in hayatını kaybeden evladının ismi de Ferit’ti.

3.Asker Ziyareti

Hayta İsmail’in askerden ziyarete geldiği sahneleri hatırladınız mı? İşte onlar tamamen gerçek. Hayta İsmail o dönemlerde film setini askerden ziyarete gelmişti.

4.Kurtuluş Savaşı Gazisi

Paşa Nuri’yi hatırlayalım şimdi. O çok değerli hocalarımızdan sadece biriydi. Onu özel kılan gerçekten Gazi olmasıdır. Sıtkı Akçatepe Kurtuluş Savaşında gazi olmuştur.

5.Güdük Necmi İnek Şaban’ın Babası mı?

Hababam Sınıfı serisinden bilmediğiniz 10 bilgi nedir sorumuza şaşırtmalı bir soru ile devam ediyoruz. Halit Akçatepe gerçekten Kemal Sunal’ın babası değil tabi ki ama o sahneyi hatırlamanıza yardımcı olmuştur. Kemal Sunal’a atığı tokat sonrası gerçekten yüzü kanamıştır.

6.Filmde Doğaçlamalar

Sadece İnek Şaban doğaçlama yapabilirdi onun dışında kimse Ertem Eğilmez’in disiplinine karşı koyamaz.

7.Parasızlık Engel Olamadı

Yönetmen parası olmadığı için daktilo alamadı bu yüzden el yazısı ile senaryolarını yazdı.

8.Şener Şen ve Kemal Sunal

Kim bilir beraber kaç muhteşem esere damga vurmuşlardır. İzlemesi muazzam bir zevk olan bu ikilinin ilk beraber rol aldıkları film Hababam sınıfıdır.

9.Tek Ayakta Durmak

Eğer olurda Ertem Eğilmez filminde oynuyorsanız aman dikkat. Tek ayakta durma cezalarını sadece öğretmenler vermiyor. Sete geç kalana yönetmen acımaz.

10.Üç Farklı Rol

Hababam sınıfında ilk sinema filmine çıkan Ayşen Gruda’yı sadece bilgi yarışmasını sunan olarak görmedik. 2 farklı rolde daha oynadı.

Hababam Sınıfı serisinden bilmediğiniz 10 bilgi içerisine birde bonus ekleyelim. Film müziği yavaş çaldığı zaman hüzünlü hızlı çaldığı zaman eğlenceli oluyor. Ayrıca bu muhteşem film serisinde bilmediğimiz bir şeyin kalmaması gerekir. İçimizden, yüreğimizi ısıtan filmlerimiz ailecek nesillerce izlenmeli. Hababam güm güm güm.