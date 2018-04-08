Geleceğe Dönüş filminin 2 başrol oyuncusunun son halleri

Evet bir zamanların efsane filmi Geleceğe Dönüş, günümüzde hala büyük bir ilgi ile izlenmektedir. 2000 yılından sonra doğanların birçoğu bu filmi izlememiş olabilir. Fakat hatırlayanlar bilir. Bizi hayallere kaptıran ve göz kırpılmadan izlenildiğini unutmadık. Peki hiç düşündünüz mü? Geleceğe Dönüş oyuncuları şimdi nasıl gözüküyor diye.

Geleceğe Dönüş ilk filmi 3 Temmuz 1985 günü yayınlanmıştı. 19 Milyon dolara yapılan bu filmden 381 milyon dolar gelir elde edildi. Başrollerinde Michael J. Fox’un Marty McFly, Christopher Lloyd’un Emmett Brown yer almaktadır. Tabi bu başarıdan sonra normal olarak 2.serisi çekildi. 22 Kasım 1989 günü yayınlanan Geleceğe Dönüş 2 filmi 40 milyon dolara yapıldı ve tam 331 milyon dolar gelir sağladı. Son serisi olan Geleceğe Dönüş 3 filmi 25 Mayıs 1990 günü yayınlandı. Bu filmde 40 milyon dolar masraf açtı ama karşılığında 244 milyon dolar gelir sağladı. Bu üçüncü filmden sonra malesef gerisi gelmedi. Hatta geçtiğimiz yıllarda 4.film fragmanı gibi parodi yayınlandı. Milyonlarca kişi umutlandı ama sadece bu fragman bir parodi olarak kaldı. Bu arada asıl konumuzu unuttuk. İşte Geleceğe Dönüş oyuncularının son halleri.

Marty MacFly

Fotoğrafı görünce hatırlayacağınız gibi başrol oyuncusu Marty McFly. Asıl adı Michael J.Fox olan başarılı oyuncu 9 Haziran 1961 doğumludur. Filmin çekildiği tarihte 24 yaşında olan Marty McFly, şimdi 57 yaşındadır.

Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra oyunculuk kariyerine son verdi. Zaman insanı çok değiştiriyor.

2. Dr. Emmett Brown

Zaman makinesini yapan çılgın doktor Emmett Brown. Asıl adı Christopher Allen Lioyd 22 Ekim 1938 doğumludur. Geleceği dönüş ilk filminde 47 yaşında olan doktor Brown şimdi 80 yaşındadır.

Sinema kariyerine en son 2011 yılında Fringe dizisinde tamamlandı.

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