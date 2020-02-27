Galaxy Note 10 Lite fiyatı ve teknik özellikleri

2020 yılının ilk günlerinde duyurulan Samsung Galaxy Note 10 Lite Türkiye satış fiyatı belli oldu. Galaxy Note 10 Lite Türkiye satış fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı.

Peki Galaxy Note 10 Lite teknik özellikleri nasıl?

6.7 inçlik 394 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise % 86.80’dir. Hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli bir bataryası bulunmaktadır.

Galaxy Note 10 Lite kamera donanımına baktığımızda 12 MP arka kamera ve bu kamerada optik görüntü sabitleyici bulunmaktadır. İkinci arka kamera 12 MP, Üçüncü arka kamera 12 MP çözünürlüğüne sahiptir. Selfie kamerası ise 32 MP’dir.

Performansa geçtiğimizde ise 8 çekirdekli 2.7 Ghz hızında çalışan Samsung Exynos 9 series 9810 chipset yer almaktadır. Grafik işlemcisi ise Mali-G72’dir. 6 GB RAM ile size güzel bir performans hedeflemektedir. 128 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bu kapasite bana yetmez derseniz microSD kart takarak kapasitesini 1 TB’a kadar artırabilirsiniz. NFC ve parmak izi okuyucusu ile birlikte Android 10 ile yüklü gelmektedir.