Fissler kuru fasulye pişirme süresi

Bir ziyaretçimiz fissler düdüklü tencere aldığını ve tecrübesini anlatan yazıyı bize gönderdi. Bizde bu yazıyı sitemizde yayınlayarak başka kişilere de fayda sağlamak istedik. Fissler düdüklü tencere tasarımı ve kullandığı malzeme teknolojisi ile zamandan ve doğalgaz’dan oldukça tasarruf sağlamaktadır.

Yazıyı bize gönderen ziyaretçimiz Fişler kuru fasulye kaç dakikada pişer diye internette araştırma yapmış. Fakat net bir cevap bulamayınca kendi kendine deneyerek tecrübesini iletmiş. Ayrıca bir güzellik yaparak fissler düdüklü tencerede kuru fasülye anlatımını da yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Gelelim anlatıma;

Fasulyeleri bir gece önceden ıslatıyoruz.

Kuru fasulye malzemelerini düdüklü tencereye koyduktan sonra suyunu ilave ediyoruz ve kapağını kapatıyoruz.

Orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Kapağın üzerinde bulunan yuvarlar bir bölme mevcuttur. Bu yuvarlar kısımda 1.kademe beyaz çizgi çıkınca ateşi en kısık bölüme getiriyoruz.

2.beyaz çizgi çıktıktan sonra kahve pişirme bölmesine tencereyi taşıyoruz. En kısık ateşte 3 dakika pişiriyor ve kapatıyoruz. 3 dakikaya dikkat ediniz. İlk başta biz 10 dakika yaptık ve fasulyelerin tamamı eridi. 5 dakika yaptığımızda ise çok yumuşak oldu. Tam olarak 3 dakika yeterli oluyor.

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