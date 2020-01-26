Elazığ depremine yardım ederken dikkat edin!

İlk olarak Elazığ depreminde vefat edenler baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bildiğiniz üzere Elazığ depremi sonrasında başta devletimiz olmak üzere halkımızda hemen yardımlarını gösterdi. Deprem bölgesine yardım etmek isteyen milyonlarca vatandaşımız nasıl maddi yardım edeceği konusunda bilgisiz kalmaktadır. Sosyal medya üzerinden fırsatçılar Elazığ depremine yardım için iban numaraları paylaştığını görüyoruz. Bu iban numaralarına baktığımızda şahısların hesap numaraları olması dikkatimizi çekti. Maddi olarak yardım etmek istiyorsanız AFAD, UMKE v.s. devletin resmi kurumlarına para gönderimi yapınız.

Şahıslara yaptığınız bağışların yerine ulaşma gibi bir garantisi bulunmamaktadır. Her zaman olduğu gibi bu zor zamanda milletin parasını çalmak isteyen kişileri Twitter olsun Facebook gibi büyük sosyal paylaşım platformlarında görürsünüz. Lütfen paranızı devlet kurumlarına göndermeye özen gösteriniz.

Bazı kişiler bu şahısların iban numaralarına para gönderdiğini ve iban numarasının shaibi olan sosyal platformdaki hesaba bir daha ulaşamadıklarını yazan kişilerin olduğunu gördük.