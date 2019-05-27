Efsane olmuş en iyi 10 mafya filmleri

Gangster teması film endüstrisinde en çok popüler olan temalardandır. Bu temada aşırı çok film yapılmıştır. Sizin için en iyi 10 gangster filmini sıraladık.

1. “Road To Perdition”, 2002

Sam Mendes yönetmenliği altında çekilen filmde Tom Hanks, Jude Low gibi isimler yer almakta. Filmdeki olaylar 1930 senelerinde dönmekte.

2. “Donnie Brasco”, 1997

Al Pachino ve John Depp gibi isimler filmde başkahramanları canlandırıyor. 1978 senesi New-York mafyası ve son dakikasına kadar izleyicisini kendine bağlayan olaylar bu filmi en iyi Gangster filmlerinden biri yapıyor.

3. “Miller’s Crossing”, 1990

1930 senesi Amerika’da alkol üzerine çıkarılan yeni kanun birçok mafya üyesini uzun ve kanlı bir savaşa sokmakta. Film döneminde birçok ödül kazanmıştır.

4. “The Untouchables”, 1987

Mafya dünyasındaki en ünlü isim olan Al Capone ve çetesi ile ilgili yapılan en iyi filmlerden biridir bu film. Polis ve kanuna karşı yapılan savaş filmin ana temasıdır.

5. “The Departed”, 2006

Polis Akademisinin iki en iyi mezunu kanun ve mafya arasında kalıyor. Leonardo Dicaprio, Matt Daymon gibi isimler filmin başkahramanlarını oynamakta.

6. “Reservoir Dogs”, 1991

Bir Kventin Tarantino imzası taşıyan bu film dönemine damgasını vuran filmlerdendir. Hırsızlık çetesi ve ters giden planlar olayları başka boyuta taşıyor.

7. “Scarface”, 1983

Brian De Palma yönetmenliği altında yapılan filmde başrolde Al Pachino var. 1980 senesi Amerika ve ayakta kalmağa çalışan bir Tony Montana filmin ilk dakikalarından seyircisini ekrana kilitliyor.

8. “Pulp Fiction”, 1994

John Travolta, Samuel L.Jackon, Bruce Uilles gibi isimlerin yer aldığı film Kventin Tarantino imzası taşıyor. Olaylar filmin ilk dakikalarından sonuna kadar mükemmel şekilde izleyicisini gerilimde tutmakta. Dönemin en iyi yönetmen ve en iyi film ödülünü kazanmış bir filmdir.

9. “Goodfellas”, 1990

Kendini kanıtlama adına önüne çıkan her insanı vuran bir mafya üyesi ve onun başkanlığını kabullenemeyen çete filmin olaylarını izleyicisine aktarmakta.

10. “The GodFather”, 1972

1945-1955 seneleri arasında Amerika’da mafya çetesi arasında geçen olayları izleyiciye sunan filmdir. Oscar ödüllü filmdir. Birkaç bölümden ibaret olan film tüm dönemlerin en çok sevilen Gangster filmidir.