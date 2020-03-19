EBA TV Kablo TV ve D-Smart kaçıncı kanalda

Bildiğiniz üzere koronavirüs sebebiyle okullar bir hafta ara tatile girdi. Bir hafta ara tatili bittikten sonra uzaktan eğitim programı yapılacak. Milli Eğitim Bakanı bugün yaptığı açıklamalarda herşeyin hazır olduğunu ve pazartesi günü derslere başlanacağını bildirdi.

Öğrenciler ve veliler dersleri nasıl izleyeceğini merak etmektedir. Özellikle EBA TV D-Smart kaçıncı kanal ve EBA TV kablo TV kaçıncı kanalda diye mailimize birçok soru gelmektedir.

Dersler EBA TV üzerinden televizyonda yayınlanacak. Şu an için EBA TV D-Smart, Kablo TV ve Digitürk gibi platformlarda bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayı sizlere iletmek istedik.

23 Mart Pazartesi günü başlayacak olan TRT – EBA TV uzaktan eğitim yayınlarımızın Digiturk ve D-Smart platformlarından erişimiyle ilgili görüşmeler sürmektedir. Teknik detaylar netleştiğinde sizleri ayrıca bilgilendireceğiz.

EBA TV D-Smart ve Kablo TV kaçıncı kanalda olduğuna dair bilgi geldiği zaman bu sayfaya ekleyeceğiz. Eğer mail almak istiyorsanız yorum kısmına açıklandığında mail istiyorum diye yazmanız yeterli olacaktır. Ek bilgilendirme olunca size detayları ileteceğiz.