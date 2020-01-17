E- Devlet şifresi nasıl alınır?

E-Devlet Kapısı olarak ta bilinen sistem elektronik ortamda güvenilir olarak, kişiye özel bilgilerine kurumlara gitmeden bilgi alabilmek, kurumların güncel bilgilerini entegre ederek kullanıcılara kesintisiz ulaşan tek sistemdir. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Şifre Almanın Kolay Yolları

E-devlet şifresi güvenlik seviyesini üst düzeyde tutmak ve kişisel verilerin korunması adına PTT aracılığı ile verilmektedir.

Kimlik kartınız ya da kimlik kartı yerine geçen; pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, ikamet tezkeresi, mavi kart, süresi devam eden çalışma izni gibi geçerli belgeler ile İlçe PTT Müdürlüğü’nden 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

Bunun dışında şifrenizi kaybetmeniz durumunda alacağınız her şifre için 4 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Yurtdışında yaşamanız halinde ise konsolosluktan temin edebilirsiniz.

E-Devlet Kapısına giriş yapabilmek için mobil imza, e-imza, şifre ya da internet bankacılığı ile doğrulama yaparak giriş yapabilirsiniz.

E-devlet şifresi internetten alınabilir mi?

İnternet bankacılığı üzerinden, mobil imza, e-imza yöntemlerini kullanarak unuttuğunuz şifreyi tekrar talep edebilirsiniz fakat güvenlik sebebi ile e-posta ya da tanımlanan cep telefonuna şifre gönderilmez. Şifrenizi her defasında PTT den almanız gerekiyor.

E-devlet şifresi ile ulaşabileceğimiz kurumlar nelerdir?

Tek bir şifre ile tüm kurumlardan bilgi almanızı sağlayan e-devlet uygulaması ile

SGK Kayıtlarınıza Borçlarınıza,

Tüm Vergi Borçlarınıza,

İletişim Hizmetleri Veren Kurumlara,

Elektrik, Su, Doğalgaz Gibi Kurum Sayfalarına ve

Borçlarınıza,

Tüketici Hakem Heyeti,

Dava Dosyaları ve Bunun gibi hayatımızın önemli bir yerini kaplayan kurumlara gitmeden takip etme ve işlemlerimizi hız bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyor.

Hayatımızı kolaylaştıran bu uygulama ile son zamanlarda birçok kişinin merak ettiği gibi soyağacınıza da bu uygulama sayesinde bakabilirsiniz.

E-devlet şifresinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

E-devlet şifresi kişisel bir şifredir ve kimseye verilmemesi gerekir. Şifrenizin başkasının eline geçmesi ile ciddi sorunlar hatta hukuki sonuçlara yol açabilir.

Cimer’e başvurular, abonelikler, kişisel tüm bilgilerinizin bulunduğu devlet kurumlarına e-devlet üzerinden kolaylıkla giriş yapılabildiği için adınıza tüm işlem yapılabiliyor.

Banka şifresi ne kadar önemli ise e-devlet şifresi var olan tüm kurumları kapsadığı için daha çok önem verilmesi gereken bir konudur.