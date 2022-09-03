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Dünyanın en zorlu hapishaneleri 6.sezon geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Eylül 2022
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Netflix platformunda 5 sezon yayınlanan Dünyanın en zorlu hapishaneleri belgeseli çok beğenilmişti. Yeni sezon gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir gelişme bulunmuyordu.

Netflix uygulamasına girildiğinde çok yakında kategorisinde yeni sezonun yeni fragmanı yayınlandığını göreceksiniz.Birinci sezon belgeselinde Paul Connolly yer almıştı. 2.sezondan itibaren Raphael Rowe görevi üstlendi. Belgeseli anlatan Raphael Rowe, daha önce suçsuz yere hapishanede 12 yıl boyunca hüküm giymiştir.

Dünyanın en zorlu hapishaneleri 6.sezon 28 Eylül günü Netflix’te yer alacaktır. Genel olarak diğer sezonlara baktığımızda çok fazla bölüm yer almıyor. 1.sezonda 3 bölüm, 2,3,4.sezonda 4 bölüm ve 5.sezonda ise sadece 3 bölüm yer almaktadır.

Kısacası 2 günde belgeseli bitirebilirsiniz.

 

 

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Eylül 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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