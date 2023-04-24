Düğün Dernek Netflix’te neden yok?

Netflix platformu bünyesinde birçok eski filmi barındırmaktadır. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in oynadığı Düğün Dernek filmi uzun süredir Netflix’te yer alıyordu. Bugünden itibaren Netflix’te bu filmi izlemek isteyenler maalesef filmi bulamayacaklar.

24 Nisan 2023 tarihinden itibaren Düğün Dernek filmi Netflix platformundan çıktı. Neden çıktı diye merak ediyorsanız büyük ihtimal anlaşma süresi dolmuştur. Tekrardan anlaşma sağlanırsa geri gelir.

Düğün Dernek, 2013 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir yaptı. Filmin başrollerinde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer aldı. Film, Sivas’ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail’in yurt dışından dönen oğlu Tarık’a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu almaktadır.