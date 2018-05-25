Diriliş Ertuğrul sezon final tarihi malesef açıklandı

Her hafta çarşamba günlerinin favori dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi her geçen gün yeni bölümleri ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Tabi yaz ayları gelince dizilerin sezon finalleri yaklaşmaktadır. Diriliş Ertuğrul tutkunları bu ayları çok sevmiyor ama dizinin sezon final tarihi 6 haziran 2018 olarak duyuruldu.

Birçok kişi bu sezon Diriliş Ertuğrul biteceği yönünde haberlere inanıyor. Fakat dizinin yapımcısı bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Yapımcısı açıklamamışken bu tür asılsız haberlere inanmamalıyız. Fakat Diriliş Osman dizi ile devam edebileceğide söyleniyor. Bu Ertuğrul’dan sonra çok güzel bir haber olacak. Özellikle günümüzde şu an tarih dizisini anlatan herhangi bir dizi yok. Diriliş Ertuğrul yayınlandığı ilk günden itibaren iyi bir izlenme oranına sahip oldu. İnşallah böyle devam eder diyoruz.

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