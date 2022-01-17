Dikkatsizliği önlüyor: Kör Nokta çarpışma önleme radar sistemi (BCA)

Bu yazımızda sizlere Kör Nokta çarpışma önleme sistemi (BCA) hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Gelişen araba teknolojileri sayesinde kaza oranları artık en aza inmektedir.

BCA sistemi, yani kör nokta çarpışma önleme asistanı arabaların genellikle arka tamponun alt kısmında bulunan iki adet radar sensörü ve kameraları sayesinde çalışmaktadır. Örnek vermek gerekirse aynaya bakmadan yolun soluna geçmek istediğinizde, gelen arabayı siz görmezseniz kör nokta çarpışma önleyici sistem hemen bu aracı algılıyor ve size sesli şekilde uyarı yapmaktadır. Eğer siz bu sesli uyarıyı dinlemezseniz araç otomatik olarak fren yapmaktadır.

Not: Kör nokta çarpışma önleyici radar ve kamera sistemlerinin bozulmaması için tamponları herhangi bir yere vurmayınız. Park ederken tamponların sürtmemesine özen gösteriniz. Bu sistemler pahalı olduğu için arıza durumunda siz maddi olarak yoracaktır.